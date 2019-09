La somnolence au quotidien, thème de la 11e Journée du Sommeil

La 11e Journée du Sommeil organisée par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance – INSV aura lieu vendredi 18 mars.

Son thème, cette année : la Somnolence au quotidien

Quelle est la fréquence de la somnolence, qui est concerné et pourquoi ? Comment différencier fatigue et somnolence ? Quelles sont ses répercussions sur la vie quotidienne, et particulièrement sur la conduite automobile ?

Comment s’exprime t-elle en famille ? Quelles sont les vertus de la sieste ?…

La somnolence diurne perturbe la vie quotidienne de millions de Français, qui ne dorment pas assez au cours de la semaine, à tous les âges de la vie : à l’école (répercussions sur les apprentissages scolaires), dans la vie active, personnelle et professionnelle (absentéisme, maladies, accidents….) ou au volant (1 accident mortel sur 3, sur autoroute, est lié à la somnolence, contre 1 accident sur 6 lié à l’alcool et 1 sur 10 à la vitesse (source Asfa)).



De nombreuses actions de sensibilisation et de mobilisation sont organisées partout en France, en particulier dans votre région,

dont nous vous ferons part dans les prochains jours. Toutes les informations sur www.journeedusommeil.org