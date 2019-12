La solidarité près de chez vous

Le Centre français de Protection de l’enfance recherche des parrains et des marraines pour soutenir des enfants ou des adolescents qui vivent près de chez eux. Le parrainage est une action de solidarité qui vous permet d’apporter un soutien affectif et éducatif à un enfant ou adolescent qui vit près de chez vous dans sa famille ou en institution en partageant avec lui des moments privilégiés : visiter un musée, aller au cinéma, à la piscine ou tout simplement partager un repas en famille, aller faire le marché, discuter.

Il constitue un relais pour des parents souvent isolés ou en situation de précarité. Le parrain bénévole accueille régulièrement un enfant chez lui, une soirée, une week-end ou pour des vacances. Pour répondre aux difficultés d’insertion des jeunes, le CFPE cherche aussi des parrains pouvant accompagner des jeunes de 14 à 21 ans du nord est de l’Ile de France vers l’autonomie : soutien scolaire, conseil sur leur orientation, aide pour trouver des stages, un emploi.

Il s’agit pour le parrain de faire profiter un jeune de l’expérience qu’il a acquise au cours de son parcours professionnel et personnel et de l’aider à préparer son avenir.

Cette nouvelle forme de parrainage destinée à des jeunes en manque de soutien familial, relationnel et économique, peut leur permette de se constituer progressivement un réseau social pour accéder à une insertion durable.

Comment devenir parrain ou marraine de proximité ?

Il suffit de proposer votre candidature à l’antenne de parrainage la plus proche de chez vous. En couple ou célibataire, avec ou sans enfant, ce qui importe avant tout c’est la volonté d’aider un enfant ou un adolescent à grandir.

Si vous êtes sélectionné, des groupes de paroles vous permettront de rencontrer d’autres parrains pour vous permettre ensemble d’échanger des idées, des pratiques et pourquoi pas des sorties… (source Viva)