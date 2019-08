La solidarité à la Foire de Marseille

Depuis de nombreuses années, la Foire internationale de Marseille soutient le monde du bénévolat et de l’humanitaire en invitant les associations à présenter leurs actions aux 400 000 visiteurs. Lutte contre le handicap, contre la maladie, contre l’isolement, contre la pauvreté ou encore pour la protection de la nature, vingt associations sont réunies cette année, dans un village qui leur est dédié, en partenariat avec la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse.

Parmi les fidèles, on retrouvera : le Secours populaire français, France Adot 13, les Visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers (VMEH), le Blé de l’Espérance (pour les enfants hospitalisés), le Diocèse de Marseille, l’Aclap (accompagnement des personnes en fin de vie), l’Association Grégory Lemarchal, Goel’en (préservation du patrimoine maritime), Artisan du coeur, l’Association de médiation sociale, le Gefluc, les Chiens guides d’aveugles du Midi et de Marseille, les Cannes blanches et la SPA Marseille Provence. Sans oublier, le Centre technique régional de la consommation, indispensable à toute foire. Trois nouvelles structures se joignent à elles. Messafod – Monde, entente et solidarité pour la santé, l’aide contre la famine par les oeuvres et pour le développement – soutiendra l’art africain, un moyen de lutter contre la pauvreté et la famine. Jalmalv Marseille présentera son action d’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Une mobilisation qui contribue à faire évoluer les mentalité face à la douleur et à la mort. Le Téléthon sera également présent pour la première fois.

Et pour les personnes handicapées, un accueil est assuré par l’Association des paralysés de France qui se charge de faciliter leurs déplacements dans le parc Chanot avec des prêts de fauteuils.

Foire internationale de Marseille

de 10h à 19h la semaine et de 10h à 20h le week-end

nocturne le vendredi 2 octobre jusqu’à 23h

Entrée 7,5 € – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Tarif spécial : 5 € sur http://www.digitick.com

www.foiredemarseille.com