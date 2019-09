La Solidaire Mornay 2011 : une mobilisation en faveur d’associations d’aide aux personnes handicapées

Pour la 4ème année consécutive, le Groupe Mornay organise la « Solidaire » dans le but de récolter des fonds qui permettront d’aider plusieurs associations agissant dans le domaine du handicap à concrétiser leurs projets. Du 3 au 9 octobre prochain, de nombreuses animations seront proposées par l’ensemble des sites du Groupe et rassembleront les collaborateurs du Groupe Mornay pour des moments conviviaux, de partage et de solidarité.

Comme chaque année, les salariés du Groupe Mornay mettent en place une ou plusieurs initiatives au profit d’associations œuvrant dans le domaine du handicap.

Outre les emblématiques courses et marches à pied qui se dérouleront sur les sites de Paris-Vincennes, Toulouse, Montpellier et Lyon, d’autres actions permettront de recueillir un maximum de dons : repas, cours de danse, ateliers de sensibilisation sur le handicap, vente aux enchères…

En 2010, la mobilisation de l’ensemble des sites du Groupe et de plus de 600 salariés (un tiers du personnel) autour de cet événement avait permis de récolter un montant de plus de 32 600 euros. Fidèle à son engagement, le Groupe Mornay a doublé cette somme. Les dons récoltés s’élevaient ainsi à 65 291 euros, pour permettre aux associations soutenues de concrétiser au mieux leurs projets.

La Solidaire 2011 soutiendra 7 associations :

– L’ESAT des Vauzelles à Cognac pour son activité de maraîchage bio permettant la formation d’ouvriers de 20 à 60 ans,

– Kaelli – Les ateliers Desmae à Lyon pour son plancher vibrant destiné à accueillir les personnes sourdes et malentendantes aux ateliers de danse,

– Améthyste à Montpellier pour la mise en place d’ateliers jardin à destination d’enfants et adolescents handicapés mentaux,

– L’Association des Chiens Guides du Grand Est à Nancy pour financer l’achat de matériel informatique pour les personnes déficientes visuelles formées par l’association,

– L’Ecole de Chiens Guides pour Aveugles et Mal voyants de Paris et de la Région Parisienne à Paris-Vincennes pour financer l’achat et l’éducation d’un chien guide,

– Le Parc – Institut Paul Cézanne à Rennes pour contribuer au financement d’activités sportives et culturelles pour les enfants sourds accueillis par l’association,

– À chacun son Everest à Toulouse pour financer le séjour à la montagne d’un enfant atteint de cancer ou de leucémie.

Le Groupe Mornay s’engage dans le domaine du handicap à la fois en tant qu’employeur et acteur de la protection sociale. Son taux d’emploi de personnes handicapés est de 6,7%.

Le Groupe a de plus signé en 2009 une convention avec l’Agefiph en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans l’entreprise. Dans le cadre de sa politique d’action sociale, intervient auprès de ses assurés handicapés et de leurs proches : écoute, conseil et orientation des personnes confrontées à une perte d’autonomie liée au handicap, politique spécifique en direction des aidants familiaux, soutien financier, contribution au financement d’établissements d’accueil pour personnes handicapées, attribution de subventions à des associations favorisant l’insertion sociale et les loisirs des personnes handicapées, et aide au retour et au maintien dans l’emploi.