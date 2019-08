Professeur à l’université Lumière Lyon 2 et auteur de plusieurs ouvrages sur le handicap, Charles Gardou dessine dans ce livre une autre vision de notre patrimoine humain et social, dont les plus vulnérables demeurent souvent privés.

« Une société inclusive, c’est une société sans privilèges, exclusivités et exclusions », écrit Charles Gardou qui consacre ses travaux anthropologiques à la diversité et aux fragilités humaines. Face à l’ampleur des phénomènes d’exclusion, il propose dans cet essai vif et documenté de nouveaux fondements pour la vie commune. L’auteur décrypte aussi l’impact des discriminations « incessamment reproduites » en évoquant les violations de droits que subissent les personnes en situation de handicap. « Une société n’est pas un club dont des membres pourraient accaparer l’héritage social à leur profit pour en jouir de façon exclusive. Elle n’est non plus un cercle réservé à certains affiliés, occupés à percevoir des subsides attachés à une « normalité » conçue et vécue comme souveraine. Il n’y a pas de carte de membre à acquérir, ni droit d’entrée à acquitter. Ni dé-biteurs, ni créanciers autorisés à mettre les plus vulnérables en coupe réglée. Ni maîtres ni esclaves. Ni centre ni périphérie. Chacun est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. »

La société inclusive, parlons-en !, Charles Gardou, édition érès, 13 euros.