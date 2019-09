La semaine du recrutement sur internet 11ème édition du 16 au 20 mai

Canalchat Grandialogue, référence de l’interactivité en direct, organise du 16 au 20 mai la 11ème

édition d’En ligne pour l’emploi en partenariat avec 20 Minutes, Yahoo !, Pôle Emploi, APEC, Viadeo et CIDJ. Une occasion unique pour des milliers de demandeurs d’emploi de dialoguer en direct, sans tabous ni intermédiaires avec les plus grands recruteurs français.



Une communication recrutement interactive et innovante

Rendez-vous majeur du recrutement sur internet « En ligne Pour l’Emploi » a pour objectif de conseiller et d’ informer les internautes sur les profils, les métiers et les processus de recrutement des entreprises. Grands comptes et acteurs importants de l’emploi en France dialogueront avec des demandeurs d’emploi tout au long de la semaine. Outil de communication innovant, le chat vidéo permettra aux entreprises (Club Med, AREVA, Police Nationale, Kiloutou…) d’être en prise directe avec les besoins et les préoccupations des demandeurs d’emploi, et d’attirer des candidats potentiels. Des chats conseils seront également organisés, avec les partenaires de l’emploi en France (Recrut.com, Viadeo, MeteoJob) afin d’informer et d’aider les internautes à rédiger un meilleur CV, réussir leur entretien d’embauche, changer de carrière ou encore développer et entretenir leur réseau.



Les temps forts d’En Ligne Pour l’Emploi

– Débat d’ouverture : « Les secteurs qui recrutent ! »

Afin d’ouvrir cette semaine de recrutement sur internet, Corinne Zerbib fondatrice de Jobetic, recevra le 16 mai à 12h30 Cécile Jolly, Rapporteure au Centre d’analyse stratégique et Didier Gaillard, Directeur Général d’Expectra, pour un chat-débat axé sur « Les secteurs qui recrutent ! ».

– Enquête : « Managers – employés : le dialogue existe-t-il ? »

Pour le 6ème volet de son enquête « Heureux au travail », En Ligne pour l’Emploi en partenariat avec Opinion Way et 20 minutes.fr réalise un baromètre axé sur le management et les relations employeurs-employés.

La hiérarchie est-elle à l’écoute de ses salariés ? La prise de parole est-elle encouragée au sein de l’entreprise ? La reconnaissance du travail par la hiérarchie est-elle perceptible ? Autant de questions auxquelles les salariés répondent. Les résultats de l’enquête seront publiés le jeudi

18 mai.



« En Ligne Pour l’Emploi » en quelques chiffres…

– Plus de 10 chats événementiels programmés.

– 45 des plus grands recruteurs de France ayant déjà participé à cette initiative :

Total, Areva, Carrefour, Axa, Unilog, Mc Donald’s, KPMG, Groupe Flo, Décathlon, Air France,

Accor, Club Med, EDF, Sephora, H&M, L’Oréal, LCL, Suez Environnement…

– 78% des internautes participants sont demandeurs d’emplois et 73%

affirment qu’En Ligne Pour l’Emploi les aide dans leur recherche (étude d’opinion 10ème

édition)

– Plus de 490 000 emplois proposés aux internautes dont 95% en CDI depuis 2006.

– Plus de 750 000 internautes ayant dialogué en direct avec les recruteurs.