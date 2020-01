La 11ème édition de la Semaine du Cerveau aura lieu du 14 au 20 mars 2011 dans près de 20 villes en France sous le haut parrainage du Professeur Nicole Le Douarin.

En France, cette semaine est coordonnée par la Société des Neurosciences en partenariat avec la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) et les réseaux locaux de chercheurs et étudiants en neurosciences. De nombreuses manifestations présentent à tous les publics les dernières avancées de la recherche sur le cerveau au travers de conférences, spectacles, expositions, débats et ateliers pédagogiques. Chaque année, la Semaine du Cerveau rencontre un important succès public grâce à la mobilisation de tous les chercheurs investis dans son organisation.

