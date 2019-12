Du 8 au 12 juin 2009, Formation Direction(s) organise un Congrès spécialement conçu pour les EHPAD et les Maisons de retraite, où seront mises à l’honneur des formations répondant aux problématiques quotidiennes des directeurs, cadres et personnels de ces établissements. Délivrée par des spécialiste des formations de haut niveau sur les problématiques des métiers spécifiques : directeur, médecin coordonnateur, infirmière référente, animateur, cette sixième édition permet aux participants de faire face aux enjeux de leur métier.

Dans un contexte où la dépendance des personnes accueillies au sein des établissements s’accélère, et où l’espérance de vie des personnes âgées augmente considérablement, les prestations d’accueil doivent être à la hauteur et adaptées aux populations. Se greffent aujourd’hui autour de cet enjeu

majeur, plusieurs problématiques qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de cette qualité de prestations :

– Négocier la 2ème convention tripartite

– Manager les cadres et personnels et les faire monter en compétences en relevant le défi de la VAE

– Diversifier la palette de réponses quant à la prise en charge des personnes âgées (maladie d’Alzheimer, dépendance…) et créer à cet effet des unités Alzheimer ainsi que des accueils temporaires

– Maîtriser la gestion comptable et budgétaire de l’EHPAD dans une optique d’optimisation

des coûts pour le bien-être des résidents

– Tenir compte du vieillissement des personnes handicapées et contribuer à leur accompagnement en permettant le développement d’unités pour personnes handicapées vieillissantes.

Un parcours pédagogique complet

La palette des 16 formations de ce Congrès a été conçue conformément aux besoins exprimés par les directeurs, cadres et personnels d’EHPAD, recueillis lors d’une étude réalisée auprès de cette cible en décembre 2008.

Pour cette sixième édition, Formation Direction(s) a choisi de mettre l’accent sur les parcours pédagogiques, selon la fonction occupée au sein de l’EHPAD.

Des intervenants experts et opérationnels

En l’espace d’une semaine, les participants pourront composer leur parcours de formation parmi 16 formations, bénéficier de l’expertise de 16 formateurs-experts de qualité, spécialisés dans le secteur de l’action médico-sociale, renforcer leur réseau de pairs et enrichir leurs compétences budgétaires, administratives et managériales.

Programme de la Semaine Du 8 au 12 juin 2009 – Paris

Pilotage des EHPAD

Négocier votre seconde convention tripartite – 8 juin

Maîtriser la gestion comptable et budgétaire de votre EHPAD – 9 et 10 juin

Mettre en oeuvre un management efficace au sein de votre EHPAD – 11 et 12 juin

Création/Extension de services ou d’unités

Créer une unité Alzheimer – 9 et 10 juin

Réussir la mise en place de l’accueil temporaire et/ou de l’accueil de jour dans votre

EHPAD – 11 et 12 juin

HAD : une solution pour éviter l’hospitalisation de vos résidents – Les atouts de la filière

gériatrique pour votre EHPAD – 9 et 10 juin

Personnes handicapées vieillissantes : quelles prises en charge – 11 juin

Juridique

Prévenir et gérer les plaintes et contentieux au sein de votre EHPAD – 9 et 10 juin

Droit du travail : sécuriser vos contrats de travail et formaliser vos délégations de pouvoir –

11 et 12 juin

TVA et fiscalité des établissements de santé – 8, 9 et 10 juin

Statuts et carrières des agents de la fonction publique hospitalière – 11 et 12 juin

Management / Développement des compétences

Gérer efficacement votre temps de direction – 8 et 9 juin

Entretiens individuels, entretiens professionnels – 10 juin

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) – 11 et 12 juin

Parcours Spécial infirmier(e)s

Gestion de conflits et management – 8 et 9 juin

L’infirmière cadre en EHPAD et maison de retraite – 10, 11 et 12 juin

Programme détaillé sur demande et sur le site : www.directions.fr