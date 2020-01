La Semaine de l’insertion professionnelle du 4 au 7 octobre 2010, au CIDJ

Le CIDJ organisera du 4 au 7 octobre 2010 une « Semaine de l’insertion professionnelle » : 4 forums pour tous les jeunes

Lundi 4 octobre 2010, de 10 h à 17h,

Forum de l’emploi sans diplôme

Des entreprises s’engagent pour l’emploi et la formation des jeunes.

Dans les secteurs du commerce, des transports, des services, de l’aide à la personne, de l’industrie, de la sécurité publique et privée, de l’énergie… des emplois stables existent pour les jeunes sans qualification !

– 30 entreprises publiques et privées présentes

– Des milliers de postes disponibles sans condition de diplôme

– Formations et insertion avec l’Ecole de la 2e chance, les plates-formes de vocation de Pôle emploi, les plates-formes de recrutement par simulation, la fédération des établissements scolaires publics innovants, le CNAM, les Missions locales et l’EPIDE (Défense 2e chance)…

Mardi 5 octobre 2010, de 10 h à 17 h,Forum des agences d’emploi

Une profession mobilisée pour l’insertio n des jeunes

En partenariat avec le PRISME (Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi)

Pour les jeunes de tous niveaux qui souhaitent une première expérience et une insertion rapide dans le marché du travail.

– Plus de 20 agences d’emploi présentes

– Tous secteurs d’activité, tous niveaux de qualification

– De nombreuses offres d’emploi : missions d’intérim, CDD et CDI

Mercredi 6 octobre 2010, de 10 h à 17 h,

Forum de l’apprentissage

En partenariat avec la Région Ile-de-France

Il est encore temps de s’inscrire en apprentissage !

30 Centres de formation d’apprentis (CFA) présents

Plus de 1 500 offres de formation en apprentissage du CAP au Master dans des métiers variés

Jeudi 7 octobre 2010, de 10 h à 17 h,

Forum Jeunesse-handicap-entreprise

En partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH

Forum 100 % accessible pour choisir son entreprise, s’informer sur les métiers

20 entreprises de tous les secteurs d’activité recrutent.

Tout savoir pour s’orienter, se former en alternance

Aide aux démarches de recherche d’emploi

Conseils aux employeurs

Entrée libre

Cellule « info handicap » aux forums des 4, 5 et 6 octobre. CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars

Seront présentes

– parmi les entreprises publiques : La RATP, la POSTE, la Police Nationale, Armée de l’Air, Armée de Terre, Gendarmerie Nationale

– parmi les entreprises privées : Promotrans, Saros La Criée, Mac Donald’s, Quick, Tie Rack, AFT IFTIM (transport logistique), METRO (distribution), LIDL, SDH Santé Dépendance Hôtellerie, Huis Clos, O2 (hygiène industrielle et services à la personne), Véolia environnement, Carglass, Mozaïk RH, CAMAS aéroportuaire, RGIS (logistique), Emploi développement.

Les 6 Maisons des entreprises et de l’emploi de la Mairie de Paris et le réseau JANUS mettront à disposition leurs offres d’emploi.

De nombreux organismes et réseaux de formation et d’aide à l’insertion proposeront des entretiens individuels. Les plates-formes de vocation de Pôle emploi (recrutement par simulation), APC Recrutement, IMS Entreprendre pour la cité (charte de la diversité) présenteront leurs méthodes de recrutement. AFE (association pour la formation et l’emploi) Val d’Oise, l’Ecole de la 2e chance de Paris ainsi que l’EPIDe seront à la disposition des jeunes à la recherche d’une formation individualisée et d’un accompagnement à l’emploi. La plate-forme de qualification JEREMY proposera ses formations qualifiantes dans les métiers de l’aérien (Air France, ADP, Air emploi). Terem boutique pédagogique présentera sa formation de vente dans le commerce équitable. L’Université Paris XIII Villetaneuse informera sur le DAEU et l’accès aux études universitaires sans le bac. La Ferme du parc des meuniers (espace dynamique d’insertion) propose des formations dans le domaine de la nature, de l’agriculture et de l’environnement.

Un pôle conseil réunira l’Association régionale des missions locales d’Ile-de-France, l’Acsé, l’ADIE

créajeunes, la Halde, le CFPE (Centre français de protection de l’enfance), le BIOP, les 3 micro-lycées d’Ilede-

France, la Préfecture de Paris (Plan égalité des chances) et Agence Choix de Vie (contrats d’autonomie)

Informations pratiques :

Lundi 4 octobre 2010, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars

L’entrée est libre. Il est utile de se munir de plusieurs CV.

Le CIDJ organise en partenariat avec le PRISME, le 5 octobre 2010, la deuxième édition du forum des agences d’emploi à destination des jeunes à la recherche d’un emploi.

Réunissant 25 agences d’emploi d’Ile de France, ce forum a pour vocation de présenter aux jeunes les secteurs qui recrutent et les qualifications recherchées, qu’il s’agisse de missions d’intérim, de CDD ou de CDI.

Les offres proposées par les professionnels concerneront notamment les secteurs hôtellerie restauration, bureautique, comptabilité, finance, juridique, informatique, paramédical, espaces verts, BTP, logistique, transports, électricité-électronique-électrotechnique, et chimie.

L’ESMAE (Ecole supérieure des métiers des agences d’emploi) qui forme les futurs salariés permanents des agences d’emploi, présentera quant à elle les formations de chargé(e) d’affaires, de consultant(e) en recrutement et d’assistant(e) d’agence. De même, des représentants du FAFTT (Fonds d’assurance formation du travail temporaire), du Fastt (Fonds d’action sociale du travail temporaire) et de Réunica (institution qui gère la prévoyance et la retraite des salariés intérimaires) répondront aux questions relatives au statut de l’intérimaire.

Assurant des missions de recrutement, d’accompagnement et de placement des demandeurs d’emploi depuis 2005, la branche du travail temporaire est particulièrement investie dans l’accompagnement des jeunes vers l’emploi.

Rappelons qu’une partie des jeunes se tourne vers l’intérim afin d’acquérir une première expérience professionnelle et d’accéder à un emploi : en 2009, les 130 000 intérimaires de moins de 25 ans totalisent 28,5% de l’ensemble de l’emploi intérimaire. La moitié des intérimaires de moins de 25 ans n’avaient aucune véritable expérience professionnelle au moment de leur entrée dans l’intérim et près d’un jeune sur cinq passé par l’intérim a suivi une formation.

Informations pratiques :

Mardi 5 octobre 2010, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars

L’entrée est libre. Il est utile de se munir de plusieurs CV.

Début octobre les inscriptions en apprentissage sont toujours ouvertes !

Plus de 2 000 places sont disponibles dans les CFA d’Ile-de-France, pour des formations du CAP au master dans des métiers variés.

Rendez-vous au CIDJ au « Forum de l’apprentissage », organisé avec la Région Ile-de-France, mercredi 6 octobre 2010, de 10h à 17h. La liste des places disponibles en Ilede-France et les 30 CFA de tous secteurs d’activité présents permettront à tous de choisir une formation assortie d’offres de contrat en apprentissage.

30 CFA de tous secteurs d’activité seront présents dont :

CFA TLV, CFA CAMAS, PME apprentissage, CFA de la Chambre de Métiers du Val de Marne, CFA FNAS Ile-de-France, Formaposte, CFA ISIFA, PME apprentissage, AFIPE, INFA, CFA propreté INHNI, AFC CFA Ambroise Croizat, CFA CNAM, Ecole Vaucanson, CFA académique en mouvement, Campus des métiers de l’entreprise, CFA IMC, CERFAL, CFI, CFA trajectoire, ITEVEC, groupe d’écoles Enghien-Gonesse, CFA ITE UFA EURIDICE, CFA LEEM des entreprises du médicament, Fondation des apprentis d’Auteuil …

Les places disponibles concernent en priorité les secteurs santé, sanitaire et social, de la distribution, du commerce et de la vente, et du tertiaire/gestion. De nombreuses places sont aussi disponibles dans les secteurs : maintenance des véhicules, transport et logistique ; hôtellerie et restauration ; mécanique ; informatique ; bâtiment et travaux publics ; agriculture et espaces verts ; aéronautique et aéroportuaire ; fabrication de médicaments.

De nombreuses entreprises manquent de jeunes en contrat d’apprentissage. Des jeunes intéressés par la nature sont par exemple recherchés par des pépiniéristes, des jardineries, des magasins de fleurs et des entrepreneurs du paysage, en lien avec ADAFA le CFA des métiers de l’agriculture.

Les jeunes seront aidés dans leurs recherches de formation et d’un contrat d’apprentissage par les développeurs de l’apprentissage de la Région Ile-de-France, les représentants des CFA et de Pôle emploi.

Informations pratiques :

Mercredi 6 octobre 2010, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars

L’entrée est libre. Il est utile de se munir de plusieurs CV.

Le CIDJ, en partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH, organise un forum 100 % accessible pour choisir son entreprise et s’informer sur les métiers. L’objectif du premier « forum Jeunesse-handicap-entreprise » est d’aider tous les jeunes en situation de handicap – quel qu’il soit – à s’orienter, se former en alternance ou trouver un emploi.

– 20 entreprises de tous les secteurs d’activité

– Entretiens personnalisés

– Traducteurs en langue des signes, plaquettes d’information en braille

– Premier accueil personnalisé par les conseillers du CIDJ

– Conseils aux employeurs et aux professionnels.

Pôle orientation

animé par la Mission handicap de l’Université Pierre et Marie Curie, le réseau de formation continue

FAGERH/CRP, la LMDE et l’association ARPEJEH (mise en relation des jeunes avec des entreprises, pour les aider à construire un projet professionnel.)

Pôle conseil juridique

animé par des juristes du Point d’accès au droit du CIDJ, d’APASO Paris et du CDAD.

Cyber-emploi

Consultation d’offres et coaching (aide au dossier et préparation à l’entretien d’embauche).

Participeront HANPLOI, Pôle emploi, Tremplin Entreprise et l’AFIJ.

Espace Entreprises

Recrutement et présentation des métiers dans tous les secteurs, banque, hôtellerie, énergie, informatique, télécommunications, bâtiment, restauration, luxe, etc..

Seront présents : ACCOR, ADECCO, Banque Populaire Rives de Paris, BNP PARISBAS, Bouygues télécom, Capgemini France, EDF, Lafarge Plâtres, LVMH, Mission handicap de la Société Générale, Mission handicap et reconversion de Dassault systèmes, Orange France Télécom, PLUS Intérim, QUICK, Reed Expo.

Offres de contrats en alternance proposés par la coordination SALTO-LB Développement et la plate-forme d’insertion JEREMY.

Offres du secteur adapté par APAIPS, APF Blanqui et la Sellerie parisienne.

Informations pratiques :

Jeudi 7 octobre 2010, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars

Entrée libre.

Le forum Jeunesse-Handicap-Entreprise est organisé dans le cadre de la « Semaine de l’insertion professionnelle du CIDJ ».

Une cellule « info handicap » se tiendra aux 3 autres forums : « Emploi sans diplôme » lundi 4 octobre, « Agences d’emploi » mardi 5 octobre et « Apprentissage » mercredi 6 octobre.