La Semaine de l’Emploi en Seine et Marne

Les Maisons de l’Emploi et de la Formation de Seine et Marne et Cap Emploi de Seine et Marne se mobilisent et organisent une série d’événement en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Lundi 16 novembre 2009

Petit-déjeuner Entreprises – MONTEREAU

Lieu : Salle François MITTERRAND – Avenue de Surville – 77130 Montereau

De 8h30 à 11h : Petit déjeuner entreprises : partage d’expériences sur le recrutement des personnes handicapées en partenariat avec la MEF SUD 77.

Informations : 01.60.73.44.02 / www.mefsud77.fr

Forum pour l’emploi des personnes handicapées – MEAUX

Lieu : Maison de l’Emploi et de l’Économie – 12, boulevard Jean Rose – 77100 Meaux

De 10h30 à 12h30 : informations aux entreprises sur les mesures et les aides en faveur de l’emploi des personnes handicapées. De 13h30 à 17h30 : accès aux offres d’emploi pour les candidats.

Informations : 01.60.09.84.83

Handi Astro Café – MELUN

Lieu : Astro Café – 25 rue du Château – 77000 Melun

De 15h à 17h. Permettre aux travailleurs handicapés et aux recruteurs de faire connaissance et d’échanger de manière informelle.

Informations : 01.64.79.59.39

Salon Emploi Handicap – MAGNY-LE-HONGRE

Lieu : Gymnase – Rue de la Sourde – 77700 Magny-le-Hongre

De 11h à 19h30 : Présence de stands d’entreprise avec accès à des offres d’emploi et présentation de conférences sur le thème du handicap et de l’emploi.

Informations : 01.64.72.84.19

Mardi 17 novembre 2009

Jeudi 19 novembre 2009

Vendredi 20 novembre 2009

Handi Elisa Resto – COMBS-LA-VILLE

Lieu : ESAT Elisa – 58, bvd Maurice Faure – 77380 Zone Paris-Sud4 Combs-la-ville

A partir de 12h. Déjeuner avec des chefs d’entreprise et sensibilisation au monde du handicap dans un restaurant géré par un établissement ou service d’aide par le travail «ESAT ELISA»

Informations : 01.64.13.40.18 / Réservation : 01.64.88.18.66

Du 16 au 22 novembre 2009 Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées