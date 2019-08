La Sécu continue “pour le moment” à rembourser les frais de transport des personnes handicapées

Un groupe de travail, réuni par la secrétaire d’Etat à la Solidarité Valérie Létard, à la suite de la polémique sur le remboursement des frais de transport des handicapés, va réfléchir d’ici au 30 juin à un “dispositif rénové et pérenne” qui prenne en compte “la totalité et la diversité des situations”, après enquête auprès des établissements et des partenaires concernés.

D’ici là, “afin d’éviter toute rupture de droits durant cette période transitoire”, la Cnam (assurance-maladie) s’est engagée à adresser une nouvelle instruction à ses caisses pour garantir la poursuite de la prise en charge des frais de transport dans les conditions actuelles, indique le ministère dans un communiqué.

Le remboursement des frais de déplacement vers des centres spécialisés, assuré par la sécurité sociale à 100%, a été remplacé, par décret de février 2007, par la nouvelle Prestation de compensation du handicap (PCH), qui le plafonne à 200 euros par mois.

Or, les frais de déplacement peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros voire un millier d’euros par mois pour certaines familles, selon les associations, qui alertent depuis deux ans le gouvernement sur les conséquences pour les familles d’un désengagement de l’assurance-maladie.

Pour Valérie Létard, “la PCH n’a pas vocation à se substituer à des prises en charge existantes mais à les compléter”. “Les textes permettent aux conseils généraux de s’affranchir des plafonds en matière de prise en charge des frais de transport par la PCH”, dit-elle aussi.

Si le décret de 2007 n’a généralement pas été appliqué, sauf par quelques caisses d’assurance maladie, comme l’Hérault, la médiatisation de situations particulières a relancé la polémique début janvier.

“Aujourd’hui, on fait subir à des handicapés des choses inacceptables”, a réagi Jean-Marie Barbier (Association des paralysés de France). “Le plafond instauré n’est pas acceptable et si la ministre estime qu’on peut le dépasser, alors pourquoi en instaurer?”. La situation est la plus difficile, dit-il, pour les personnes handicapées fréquentant un accueil de jour, avec aller-retour au domicile, car il n’y a pas de prescription médicale.

Le Grath (accueil temporaire) a signalé le cas d’une veuve s’occupant seule de sa fille handicapée adulte, qui s’est vu refuser le remboursement des transports vers un centre de jour par la CPAM des Ardennes, et a dû se résoudre à placer sa fille en établissement, “plus cher pour la collectivité qu’un accueil de jour et des frais de transport”.

Pour certaines associations (Comité pour le droit au travail des handicapés-CDTHED, défense des polyhandicapés-Adepo, Droit aux soins-DSP), qui ont lancé une pétition vendredi, l’assurance maladie “doit rembourser les frais, comme avant la parution du décret”.