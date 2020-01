La Rochelle : une journée pour les sourds

A l’appel de la Fédération Mondiale, La Rochelle a participé samedi dernier, 11 septembre, à la Journée des Sourds. Sous la houlette de trois toutes jeunes associations (LesMain’17, S’entendre à Beauregard et Saintes Langue des Signes) et du CRRFPLS de Poitiers, une cinquantaine de personnes ont battu le pavé rochelais pendant plus de deux heures. Ce riche mélange de malentendants, de sourds et d’entendants fiers de la présence de Monica Companys, a fait la joie des badauds qui répondaient volontiers aux « bonjour » ou aux « bravo » en Langue des Signes. La réussite de cette joyeuse manifestation, couronnée par un magnifique soleil de fin d’été, montre encore une fois que la nouvelle génération de sourds se place résolument dans le dynamisme et l’ouverture.