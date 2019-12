La Réunion: « Run Handi Move », une association dans la course

Depuis sa création, en octobre 2005, l’association réunionnaise « Run Handi Move » propose aux personnes handicapées, des sorties en Joëlette pour découvrir les sentiers de l’île de La Réunion. L’association participe chaque année au Téléthon et s’inscrit à quelques courses pédestres. Sa récente participation au semi-raid 2008 (24 et 25 octobre), n’était donc pas le fait du hasard.

Six jeunes à mobilité réduite ont eu la possibilité de participer à cette merveilleuse course de montagne. Ils ont pu, chacun leur tour, sur une partie du parcours, découvrir l’ambiance de cette épreuve, entre Cilaos et Saint Denis, portés en joëlette par 30 coureurs. Pour l’arrivée, les six enfants se sont retrouvés avec les porteurs, dans une immense émotion, et un accueil enthousiaste de la part des bénévoles et du public comme tout au long du parcours. Les objectifs ont été largement atteints, les enfants ont été emballés, les porteurs malgré leurs courbatures en gardent un souvenir rempli d’émotion, et se sont dits prêts à recommencer.

Le parcours aura duré deux jours, avec une nuit de repos à Dos d’Ane. A chaque poste accessible en 4/4 ou en voiture, des infirmiers et infirmières, des kinésithérapeutes étaient présents. Quant aux “raideurs en joëlettes”, ils étaient généralement accompagnés par un membre de leur famille durant leur parcours. Les joëllette étant partagées par deux personnes à mobilité réduite, ce sont quatorze « raideurs » handicapés qui ont pus participer à l’épreuve.