La Réunion : handicapé mais violeur

Après deux jours d’audience, le verdict est tombé hier pour le père violeur. Pendant quatre ans, l’homme, sourd et muet, avait agressé sexuellement et violé ses deux fils au domicile familial du Tampon. Après l’examen de la personnalité de l’accusé et des faits, l’avocate des parties civiles, avait affirmé que l’excuse du handicap de l’accusé ne devait pas servir à minimiser les faits. « C’est une audience particulière vu le handicap incontestable de l’accusé. Mais ça n’excuse pas ce qu’il a fait. Les faits sont constitués et il faut reconnaître le statut de victime de ces enfants », plaide l’avocate.

Effectivement, le père de famille, sourd et muet de naissance, n’a jamais nié avoir violé ses fils, de 2000 à 2004, au domicile familial du Tampon. Il a reconnu également les avoir filmés sous la douche à l’aide d’une webcam et les avoir forcés à regarder des vidéos pornographiques avec lui. « J’avais des envies et je les flattais. Mon père avait fait ça avec moi, donc je pensais que c’était normal », se défend l’accusé. Un élément confirmé par l’expert psychologue qui l’a examiné. Sans véritable connaissance des interdits, violé par son père à l’âge de 11 ans, il a reproduit le seul modèle parental qu’il a connu. « Pour lui, c’était dans la norme d’avoir des relations sexuelles avec ses enfants. Ses potentialités intellectuelles et son passé ne lui permettaient pas de comprendre les interdits », expliquait la psychologue clinicienne, Marie-Françoise Marin.

Pression morale

Face à ces éléments, l’avocat général a requis une peine de cinq ans de prison dont dix-huit mois ferme, avec une injonction de soins : « Je pense que c’est la seule peine qui lui soit adaptée. Même s’il a contraint ses enfants par une pression morale, ces derniers ne veulent pas qu’il aille en prison, il faut en ternir compte ». Des réquisitions avec lesquelles l’avocat de la défense s’est dit « en accord ». Il a pointé du doigt l’enfermement de son client, lié à son handicap, et s’est appuyé sur les conclusions de l’expertise psychologique. « Les faits qui lui sont reprochés sont odieux mais il a des handicaps incontestables. Sourd et muet, il a eu une enfance particulière. Il n’a pas grandi dans sa tête jusqu’à ce que la justice se saisisse de ce dossier.

Véritable calvaire

Personne ne lui avait jamais appris que ces choses ne se faisaient pas. Les dix-huit mois de prison qu’il a faits ont été un véritable calvaire. Depuis, il s’est remis sur le droit chemin », argumente-t-il. La cour d’assises a reconnu l’accusé coupable. Il a été condamné à 5 ans de prison dont deux avec sursis. Un mandat de dépôt a été décerné à son encontre et il devra verser 20 000 euros de dommages et intérêts à chacun des enfants. Une « bonne » décision d’après l’avocate des victimes : « La peine prend en compte à la fois le handicap de l’accusé et la demande des enfants. Ça montre aussi à la société que, sous couvert d’un handicap, on ne peut pas faire n’importe quoi sans être puni » (avec Clicanoo)