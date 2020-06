La retraite réduit la fatigue physique et mentale

Selon une étude publiée par le British Medical Journal (BMJ), les personnes souffrant d’une grande fatigue physique ou de dépression ont vu leur état significativement s’améliorer dès les premières années qui suivent le départ à la retraite.

Cette étude a été conduite par Marcel Goldberg et Marie Zins de l’Inserm (Institut national français de la santé et de la recherche médicale) et menée sur 14.000 personnes. “L’amélioration de la santé est claire pour l’ensemble des participants, toutes catégories socioprofessionnelles confondues et elle persiste longtemps après le départ en retraite”, souligne les chercheurs.

Elle montre, en revanche, que le passage à la retraite ne change pas la proportion de personnes atteintes de maladies chroniques. Ces dernières sont souvent liées à l’âge.

Les spécialistes soulignent l’importance d’améliorer les conditions de travail dans un contexte où la durée de vie professionnelle s’allonge.

A noter que les personnes qui ont participé à cette étude appartiennent à la cohorte française GAZEL, mise en place en 1989 et composée à l’origine de plus de 20.000 agents du secteur de l’énergie (EDF-GDF). « Il est difficile de généraliser les résultats du fait de l’appartenance des personnes à la même entreprise. En effet, les retraités de la cohorte Gazel ont bénéficié d’une sécurité de l’emploi et d’un départ à 55 ans en moyenne », a ajouté le professeur Marcel Goldberg.