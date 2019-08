La rencontre improbable

Le centre des jeunes dirigeants de Challans, en Vendée, a réussi l’exploit de réunir 400 chefs d’entreprises pour une soirée entièrement consacrée à la découverte du handicap et aux différents aspects du handicap dans la vie professionnelle. Le succès de cette soirée est en grande partie dû au travail assidu de Philippe Ricoule, adhérent du CJD et père d’une enfant handicapée et de son président Laurent Vincendeau. La soirée s’articulait autour de trois plateaux : le premier sur la découverte des différents types de handicap ; le second sur handicap et performance à travers l’exemple d’un champion handisport ; et le 3ème volet sur l’insertion en entreprise.

Des interventions des DRH de Bénéteau ou de Fleury Michon ont été remarquées comme celle du directeur de la MDPH, François Siccard ou de la directrice de Cap Emploi Vendée. Le créateur d’une entreprise adaptée est venu présenter l’activité qu’il a créée lui-même à la suite de la perte de son emploi pour raison de santé.

Durant plus de deux heures et demie, ces chefs d’entreprise se sont passionnés pour un monde qu’ils ne connaissaient pas pour la majorité d’entre eux.

La bonne ambiance et le dynamisme de la soirée due à une organisation sans faille y était aussi pour beaucoup mais ce que l’on retiendra, c’est qu’il est possible de faire venir des chefs d’entreprise au handicap sans que ceux-ci ne soient directement concernés par le handicap.

Le CJD de Challans peut s’enorgueillir de cette réussite.

Au mois de février, le CJD de Challans avait déjà réussi à réunir une quinzaine de chefs d’entreprise pour visiter un institut médico-éducatif (IME) et un établissement de service et d’aide par le travail (ESAT) au cours d’une demi journée qui restera gravée dans la mémoire de ces visiteurs inattendus mais convaincus par l’importance de faire appel au milieu protégé. Mais le projet va plus loin, puisque le CJD-Challans prévoit dans les trois ou quatre ans à venir, de réaliser une maison d’hébergement pour adultes handicapés. Les premiers contacts très favorables ont été pris avec la mairie de Challans. Les besoins ont été estimés à une cinquantaine de lits.

Contact mail : infos@cjd-challans.n