La Région Midi-Pyrénées adapte ses transports ferroviaires

Depuis 10 ans, la Région a ainsi financé à 100% le renouvellement du matériel roulant dont l’âge moyen est passé de 30 ans en 1998 à 19 ans en 2008.

Les autorails grande capacité (AGC), sont aujourd’hui au nombre de 37 en Midi-Pyrénées, offrant aux voyageurs un niveau de prestations supérieur aux autres matériels neufs. Pour améliorer l’accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et à mobilité réduite, la Région, lors de sa Commission permanente réunie en décembre sous la présidence de Martin Malvy, a voté un investissement de près de 2 millions d’euros. Celui-ci entre dans le cadre d’une convention signée entre la Région et la SNCF.

L’enveloppe votée par la Région et consacrée à la modification des AGC répond à une volonté régionale pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Les aménagements concernent notamment la signalétique, l’amélioration des accès et des éléments de cheminement tels que poignées, portes, ou encore rampe d’accès.