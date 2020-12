La réalité de l’utilisation d’Internet au bureau

Listen to this article Listen to this article



Olfeo présente les résultats de ses analyses dans sa nouvelle étude sur la réalité de l’utilisation d’Internet en entreprise en 2010 :



Au bureau, 94 minutes par jour sont consacrées au surf sur Internet dont 63% à des fins personnelles (59 minutes par jour) et 37 % à usage professionnel (35 minutes par jour).



Par rapport à 2009, c’est 8 minutes de plus par jour et malgré une part de surf personnel importante, l’augmentation du temps passé sur Internet est au profit de l’usage professionnel (+ 1 minute à des fins personnelles et + 7 minutes à des fins professionnelles).