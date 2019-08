La RATP facilite l’accès des personnes aveugles et mal voyantes aux concerts de Gilbert Montagné

Gilbert Montagné se produit sur la scène de la Salle Gaveau les 5, 6 et 7 novembre prochains. La RATP participe à l’organisation de cet événement en permettant l’installation des balises sonores et des bandes de guidage dans ses espaces. Les fans de Gilbert Montagné pourront ainsi suivre une bande de guidage et recevoir des messages vocaux d’orientation dès la sortie « rue de la Boëtie » (côté n° impairs) de la station Miromesnil, jusqu’à la salle Gaveau située à quelques mètres.

Avec l’accord de la Ville de Paris, le métro sera donc le point de départ de ce système de guidage proposé par la société EO Guidage, qui accompagne les personnes déficientes visuelles jusqu’à la Salle Gaveau. Ce dispositif avait déjà fait l’objet d’une expérimentation, par la Mission Accessibilité de la RATP, dans les espaces de la gare RER de Lognes en 2009. Cette nouvelle réalisation conforte la RATP dans sa volonté de rendre ses réseaux accessibles à tous les publics.