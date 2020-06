La randonnée de la mémoire s’ouvre à la malvoyance

Le Cercil et de nombreux partenaires, organisent la semaine prochaine, du lundi 12 au vendredi 16 avril la 1ère randonnée de la mémoire. Trente jeunes européens, des Allemands, des Polonais et des Français âgés de 15 à 18 ans se réunissent autour des lieux de mémoire et d’histoire de la Seconde guerre mondiale dans le Loiret. Les organisateurs ont souhaité associer à ce projet interculturel, un jeune malvoyant ; il fera la randonnée en tandem avec un bénévole de l’association Valentin Hauy.

Vous pourrez trouver chaque jour des nouvelles de la randonnée sur facebook

Les partenaires de la randonnée de la mémoire

Les partenaires de ce projet organisés par le Cercil et la Fédération du Loiret de Cyclotourisme :

– Association Franco-Allemande

– Association de Jumelage de St Jean de la Ruelle

– En Allemagne, et en Pologne les villes de Münster et de Niepolomice.

Le montage de ce projet est réalisé grâce au soutien de l’association Loire-Vistule, l’association Valentin Hauy, la Fédération Régional des Maisons des Jeunes de la Culture, notamment par la mise à disposition d’une jeune polonaise de Niepolomice, actuellement en service civil européen à Orléans, Aleksandra. Siwek. Le soutien financier est assuré essentiellement par deux opérateurs, l’Office franco-allemand de la Jeunesse, et la région Centre pour son soutien à la mobilité des jeunes. Les villes d’Orléans et de Saint Jean de la Ruelle, la DMPA du Ministère de la défense, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la DDJS et le département du Loiret apportent également leur soutien. Enfin le lycée Sainte-Croix Ste Euverte par l’intermédiaire de deux étudiantes en BTS Tourisme, Chloé Ludeau et Clothilde Jarre.