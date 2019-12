Forte du succès des Quinzaines du Sourire Rhône-Alpes 2006-2010, l’association SOHDEV coordonne en Rhône-Alpes, du 2 au 18 novembre 2011, la sixième édition régionale de cette manifestation sur la santé orale des personnes âgées.

La santé orale des personnes âgées, un constat alarmant…

De nombreuses études récentes ont démontré l’importance des besoins en soins et en hygiène orale des personnes âgées de plus de 65 ans, notamment les personnes dépendantes. Seuls 3% de ces dernières seraient prises en charge par un chirurgien-dentiste. Or une mauvaise santé orale, associée aux modifications physiologiques et pathologiques dues au vieillissement, est un facteur de risque pour la survenue ou l’aggravation de maladies générales (maladies respiratoires, troubles cardiaques, complications liées au diabète, dénutrition…).

La Quinzaine du Sourire Rhône-Alpes 2011

L’événement La Quinzaine du Sourire Rhône-Alpes 2011 s’adresse à l’ensemble des personnes impliquées dans l’accompagnement de nos aînés ou appelées à l’être (professionnels médicaux et paramédicaux, familles, auxiliaires de vie, étudiants infirmiers…), mais également au grand public, notamment aux jeunes retraités, dans une optique de prévention. Réparties sur près de trois semaines, 9 expositions, une conférence, 2 table-rondes et 35 sessions de sensibilisation-formation des professionnels et résidents auront lieu dans sept départements de la région Rhône-Alpes.

Cette année, des équipes relais ont été formées à l’animation des ateliers d’hygiène orale afin de transmettre au sein de leurs établissements ces pratiques d’hygiène bucco-dentaire. La région Bourgogne a également souhaité participer aux activités conduites, grâce notamment à l’engagement du Centre Hospitalier de la Chartreuse. La manifestation s’intitulera donc désormais Quinzaine du Sourire Rhône-Alpes –Bourgogne.