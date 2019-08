Forte du succès de la Quinzaine du Sourire 2006 et 2007, l’association SOHDEV coordonne en Rhône-Alpes, du 14 au 28 novembre 2008, la troisième édition régionale de cette manifestation sur la santé orale des personnes âgées.

De nombreuses études récentes ont démontré l’importance des besoins en soins et en hygiène orale des personnes âgées de plus de 65 ans, notamment les personnes dépendantes. Seuls 3% de ces dernières seraient prises en charge par un chirurgien-dentiste. Or une mauvaise santé orale, associée aux modifications physiologiques et pathologiques dues au vieillissement, est un facteur de risque pour la survenue ou l’aggravation de maladies générales (maladies respiratoires, troubles cardiaques, complications liées au diabète, dénutrition…).

La Quinzaine du Sourire 2008

L’événement La Quinzaine du Sourire 2008 est fondé sur des principes de santé publique et sur une démarche d’amélioration continue de la santé orale et des pratiques professionnelles. La manifestation s’adresse à l’ensemble des personnes impliquées dans l’accompagnement de nos aînés ou appelées à l’être (professionnels médicaux et paramédicaux, familles, auxiliaires de vie, étudiants infirmiers…), mais également au grand public, notamment aux jeunes retraités, dans une optique de prévention. Onze expositions, une conférence, une table-ronde, ainsi que douze sessions de sensibilisation sont programmées durant l’événement (voir programme détaillé ci-joint).

L’association SOHDEV, engagée pour la santé orale des personnes en situation de dépendance

Pour promouvoir le respect des droits des personnes et visant les objectifs d’une santé buccodentaire optimale et un état de bien-être physique, mental et social, l’association SOHDEV s’élève contre cet état de fait. Afin d’améliorer l’état de santé orale et de répondre de manière adaptée aux besoins importants, l’association SOHDEV définit, met en oeuvre et évalue des actions de santé publique telles que : la promotion de la santé orale, la prévention des pathologies orales, l’information, la sensibilisation et ‘éducation pour la santé orale, l’éducation thérapeutique individuelle ou collective, l’organisation de dispositifs de soins adaptés, l’aide à la structuration de réseaux de santé, la création d’un observatoire de l’état de santé orale, ainsi que l’organisation d’événements scientifiques.

