Retraites, financement des dépenses de santé, RSA, sécurisation des parcours professionnels, cinquième risque… Depuis plusieurs décennies, les États-providence sont en butte à de graves problèmes de financement. Quatre ans après un Cahiers français consacré à l’examen du « modèle social » français, ce nouveau numéro interroge le système de protection sociale dans sa genèse, ses fonctionnements, ses changements ou ses transformations. Il propose une mise en perspective des réformes envisagées ou en cours.

L’édification de systèmes élaborés de protection sociale destinés à garantir les individus contre les aléas de l’existence est un élément cardinal dans l’identité des pays occidentaux.

Cependant, si l’État-providence continue d’exister et même de se développer, il n’en subit pas moins des reculs et les débats sur son avenir alimentent pour une large part les clivages idéologiques, sa consolidation représentant un des défis politiques majeurs d’aujourd’hui. Sous l’effet des divers plans de réduction des dépenses, on constate des processus de dualisation entre des populations relevant des logiques traditionnelles d’assurance et celles relevant des logiques d’assistance.

Le numéro examine les principales réformes actuellement en cours ou en projet en France. Elles portent d’abord sur les retraites et le financement des systèmes de santé. Elles intéressent également le monde du travail avec le RSA (revenu de solidarité active) ou l’idée d’une sécurisation des parcours professionnels.

La protection sociale : quels débats ? Quelles réformes ?

Philippe Tronquoy (sous la dir. de)

Collection Cahiers français n° 358

La Documentation française

96 pages, 9,80 euros