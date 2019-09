La proposition de loi sur les MDPH adoptée au Sénat limite l’ambition de la loi handicap de 2005

Le Sénat a poursuivi le 25 octobre l’examen de la proposition de loi sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Au-delà de cette question centrale pour les personnes handicapées et l’amélioration nécessaire des MDPH, c’est bien l’article 14bis de ce texte qui retiendra l’attention des personnes handicapées, puisqu’il vient mettre un terme à l’un des principes fondateurs de la loi de 2005, celui de l’accessibilité sans condition des bâtiments neufs.

Les lobbies ont fini par triompher du principe général de l’accessibilité dans le neuf sans aucune dérogation possible :

– malgré la résistance des associations qui ont tenté, depuis des années, de protéger les acquis pourtant votés par les mêmes Sénateurs en 2005,

– malgré un arrêt du Conseil d’Etat qui avait censuré le Gouvernement qui avait tenté par décret d’imposer des dérogations dans le neuf,

– malgré la décision du Conseil Constitutionnel qui avait censuré un article de la loi de finances pour 2010 qui poursuivait, en catimini, le même objectif.

Le Sénat a décidé d’introduire des « mesures de substitution en cas d’impossibilité technique ».

Mais en écoutant attentivement les débats, la FNATH ne peut que rester opposée à une telle rédaction : en effet, aucun orateur n’a pu expliquer et défendre valablement cet article. Paul Blanc, rapporteur, a même indiqué le voter « la mort dans l’âme » -alors que c’est lui qui l’a proposé !? – et le Gouvernement, tel Ponce Pilate, s’en est remis à la sagesse du Sénat. Alors, devant un tel manque de conviction des auteurs de cet article, on se demande encore pourquoi cet article a été voté ? Car aucun des exemples cités pour le justifier ne concernaient le cadre bâti neuf…

Une avancée : la saisine directe du FIPHFP

Concernant l’intégration professionnelle des personnes handicapées au sein des fonctions publiques, la FNATH a obtenu, enfin, que les agents et fonctionnaires handicapés aient le droit de saisir, comme les salariés du privé, directement le fonds d’insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques, sans avoir à passer par leur employeur. Une avancée fragile, dans la mesure où le Gouvernement s’y est déclaré défavorable. Mais la FNATH appelle les députés qui examineront prochainement ce texte à tenir bon sur cet article.