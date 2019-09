La prochaine Edition des Trophées HandiResponsables aura lieu le 15 Décembre 2015

Les Trophées décernés par le Réseau GESAT Les « Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables » sont décernés tous les deux ans. Ils ont pour but de valoriser des prestations remarquables délivrées par des structures du secteur du travail protégé et adapté (ESAT, EA ou Groupement d’ESAT et/ou d’EA) répondant aux besoins des donneurs d’ordres publics ou privés et s’inscrivant dans une ou plusieurs des 3 dimensions suivantes : – Coopération, pour l’organisation d’une réponse collective à un appel d’offre multi-sites et/ou à forte volumétrie ou d’une création de filière métier sur laquelle interviennent plusieurs établissements. – Adaptation, pour le développement de nouveaux services ou produits adaptés aux demandes des donneurs d’ordre publics et privés. – Accompagnement, pour l’accompagnement social des travailleurs en situation de handicap par la mise en place de formations ou d’accompagnements socioprofessionnels spécifiques. Chaque candidature est à la fois : – Portée par une structure du secteur du travail protégé et adapté. – Soutenue par le partenaire économique de la prestation objet de la candidature. 4 Trophées sont remis lors de chaque édition correspondant aux 3 dimensions précitées : – Trophée Coopération – Trophée Adaptation – Trophée Accompagnement – Un Grand prix remis à la candidature la plus remarquable, autrement dit ayant cumulé au total le plus de points sur l’ensemble des trois dimensions.

Le jury

Un président, un vice-président, le lauréat de l’édition précédente et un trinôme d’experts représentant :

– Les partenaires économiques

– Le Secteur du Travail Protégé et Adapté (ESAT, EA)Les médias spécialisés Economie ou Handicap

– Les entreprises partenaires des précédentes éditions :

AIR FRANCE, ALLIANZ, ASTRIUM, BNP PARIBAS, CAPGEMINI, CREDIT AGRICOLE, DECATHLON, FRANCE TELECOM ORANGE, HANDIEM, MANPOWER, NATIXIS, POLE EMPLOI, SOCIETE GENERALE, SOLVAY, SOGETI, THALES, BANQUE POPULAIRE, CAISSE D'EPARGNE, CLUB MEDITERRANEE, DANONE , DASSAULT SYSTEMES, EADS, EDF, GDF SUEZ, IBM, LAGARDERE ACTIVE, LCL, LOGICA, RTE, SDV, SFR, SOCOTEC, VEOLIA EAU.

Près de la moitié des entreprises partenaires du Réseau Gesat a souhaité s’engager dans la mise en place de ce projet unique pour le secteur du travail protégé et adapté.

Medias partenaires

Entreprise & Carrières, La Lettre Des Achats Secteur Public, Handirect, La Lettre Des Achats, La Chaine Du Cœur, Direction[s], Vivre FM, ASH, …

Au-delà de la loi et de l’obligation d’emploi de personnes handicapées, et en lien avec leurs engagements RSE, elles souhaitent développer leur collaboration avec le secteur du travail protégé et adapté et participer à faire changer le regard sur les ESAT et les EA.

Conscientes de la valeur du travail effectué par les personnes handicapées travaillant dans ces structures et des actions remarquables menées par les équipes d’encadrement (directeurs, moniteurs, …) pour répondre à leurs besoins, ces Trophées permettent aux entreprises de valoriser et donner de la reconnaissance aux ESAT et

EA et, d’autre part, de créer l’émulation parmi les autres entreprises et collectivités en leur démontrant, grâce à ces expériences réussies, que les mots « compétences » et « handicap » ne sont pas antinomiques.

Les trophées représentent pour les entreprises partenaires une concrétisation du travail effectué avec le Réseau Gesat depuis plusieurs années pour promouvoir les savoir-faire et compétences du STPA et favoriser la collaboration économique entre les donneurs d’ordres publics et privés et les ESAT et EA.

