La prime de Noël pour les bénéficiaires de minima sociaux reconduite

La prime de Noël accordée par la CNAF notamment aux bénéficiaires du RSA, de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite (AER), et, là où ils subsistent encore, du Rmi et de l’Allocation de parents isolés sera reconduite cette année. Au total, 1,7 million de personnes percevront cette prime de Noël qui sera versée à la fin décembre. Elle sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour deux personnes, et sera augmentée de 30 % par personne supplémentaire au foyer. Des montants identiques à ceux versés en 2009.