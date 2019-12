La Poste se dote de quads électriques

Une centaine de quads électriques vont être utilisés par les facteurs dans les zones urbaines pour la distribution du courrier, en remplacement des scooters ou des véhicules thermiques. Fabriqués par Automobiles Ligier et Matra, ces quads électriques, appelés Quadéos, seront déployés sur l’ensemble du territoire font partie du Plan national Transports propres de La Poste visant à réduire de 15% les émissions de CO2 liées aux transports d’ici 2012. La Poste disposera également d’ici fin 2009 de plus de 3 500 vélos à assistance électrique (VAE) et en acquerra jusqu’à 6 000 d’ici à 2012. Ces vélos remplaceront des scooters pour des tournées inférieures à 15 km et ayant une pente d’un dénivelé limité à 10%” et pourront aussi être utilisés par des facteurs à mobilité réduite.