La Poste mandate Ariane Conseil

Depuis plusieurs années déjà, la Poste participe aux salons « Autonomic ». Pour l’édition 2008 et sous l’impulsion de la Direction du projet « Diversité et Handicap », le groupe a souhaité renforcer sa présence aux trois rendez-vous nationaux : Paris porte de Versailles en Juin, Nancy en Septembre et Marseille les 27 et 28 novembre.

Notre participation s’articule autour de 3 volets », explique Christine BARGAIN, directrice du Projet Diversité et Handicap du groupe La Poste « Tout d’abord un stand, où nous accueillons et renseignons les visiteurs sur les emplois de La Poste et sur notre politique de prise en compte et de considération du handicap. Ensuite, la Poste et ses filiales participent au premier forum de recrutement organisé au sein du salon Autonomic. Cette présence symbolise notre souhait de recruter un minimum de 215 personnes handicapées en 2008, conformément aux engagements pris lors de l’Accord 2008-2010.

Stéphanie GALVAN, consultante Ariane Conseil

Ces recrutements portent sur des qualifications très variées : facteurs, livreurs, conseillers financiers, ingénieurs informatiques,…Enfin, le salon est l’occasion de convier un certain nombre d’acteurs internes (médecins de contrôle et de prévention, infirmières, assistantes et assistants sociaux, managers, représentants des filières RH et Immobilier, associations de La Poste…) à une journée d’échanges et de formation à l’accompagnement des personnels handicapés et inaptes. ».

Ariane conseil : levons les préjugés

Stéphanie Galvan, consultante Ariane Conseil, précise: « C’est dans le cadre de cette journée qu’Ariane Conseil intervient. Ce qu’attendent les acteurs de terrain d’une telle formation, c’est certes de recevoir les informations nécessaires à une meilleure compréhension du handicap mais surtout d’y acquérir les outils utiles à leurs missions respectives d’accompagnement du public en situation de handicap. Or, l’expérience nous prouve chaque jour que les outils sont inefficaces si les acteurs n’ont pas en amont modifié en profondeur le regard qu’ils portent sur le handicap. Nous savons en effet que nombre de préjugés et d’a priori sur le handicap sont de fait liés à un manque de connaissance du sujet. Nous cherchons donc à donner lors de ces rencontres une information claire, décomplexée et dédramatisée sur ce que recouvre réellement le handicap. Ce travail de sensibilisation constitue à notre sens un pré-requis sans lequel nous ne pourrions convaincre de la justesse et de la faisabilité de la démarche engagée ainsi que du rôle imparti à chacun pour faire évoluer les pratiques en matière d’emploi de personnes handicapées. Démontrer que l’on peut être handicapé et performant, c’est ouvrir durablement la porte des entreprises aux personnes en situation de handicap. C’est un message fondamental, juste et légitime. »