La Porte de Versailles accueille le Salon des Services à la Personne

Le Salon des services à la personne qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2010 Porte de Versailles à Paris, l’occasion de faire un point sur les évolutions technologiques permettant aux personnes âgées de rester chez elles de manière autonomes. Le maintien à domicile des personnes âgées est devenu un enjeu de santé publique. C’est en tout cas la priorité affichée par Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des aînées avec le projet « Vivre chez soi » publié cette année. Parmi les réponses apportées à cette problématique de société compte la domotique !

A l’occasion du Salon des services à la personne qui ouvrira ses portes du 25 au 27 novembre 2010 à Paris, Porte de Versailles, la maison du futur présentera un certain nombre d’innovations permettant de faciliter la vie de tous au sein de la famille. Et tout ceci avec un attachement particulier au design. Au total, plus de 200m² réunissant les dernières technologies : visio-assistance, robot domestique, trajet lumineux, baignoire à porte et bien d’autres encore ! Pour le particulier, cet espace a vocation à lui faire découvrir l’étendue des possibilités en termes d’aménagement et d’optimisation de son lieu de vie.

– Les grandes tendances actuelles des services à la personne

– Les services à la personne, mode d’emploi

– Un tour d’horizon du secteur :

1. La croissance (16 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009, 2 millions de foyers employeurs, 92% des français considérant qu’il s’agit d’un secteur correspondant à de vrais besoins des consommateurs…)

2. Ses emplois (création de 390 000 nouveaux emplois depuis 2005…)

3. Les nouvelles activités émergentes, présentées dans le Plan 2 de développement des services à la personne qui pourront bénéficier de la réduction d’impôts attachée aux services à la personne d’ici à 2011