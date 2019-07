La Course Croisière Edhec virtuelle – edhec.virtualregatta.com – est la plus grande course croisière étudiante du monde ! L’organisateur de jeux massivement multi-joueurs sur Internet Many Players, concepteur de Virtual Regatta n°1 mondial des jeux de voile en ligne, Atomic Academic, spécialiste des relations Ecoles Entreprises, et la Course Croisière Edhec, premier évènement sportif étudiant d’Europe organisent sur le web la plus grande course croisière étudiante du monde. Du 1er au 15 avril 2009, les étudiants et jeunes diplômés de tous bords tenteront de rallier La Rochelle à New York à bord de leur bateau virtuel.

La « Course Croisière Edhec Virtuelle » est un évènement unique pour mettre en relation Entreprises et Etudiants. La « Course Croisière Edhec Virtuelle » permet aux entreprises présentes de communiquer auprès d’une population ciblée et qualifiée d’étudiants et de jeunes diplômés, et de repérer des candidats.

La « Course Croisière Edhec Virtuelle » offre à l’étudiant ou jeune diplômé en recherche d’un stage ou d’un job, la possibilité de se faire « repérer » par les entreprises partenaires. Le jeune capitaine choisit son entreprise sponsor, détaille son profil, et dépose son CV qui pourra être consulté en temps réel par les recruteurs.

Le jeu, Virtual Regatta, édité par Many Players, est devenu la plus grande communauté mondiale de voile en ligne avec plus de 500 000 joueurs (organisation de la Route du Rhum virtuelle, du Vendée Globe Virtuel avec plus de 331 000 participants, de la Volvo Ocean Race, etc.).

Le jeu est simple, gratuit et ouvert à tous. Le joueur barre son bateau, choisit son cap, règle la voilure et gère la météo en temps réel, avec pour seul but : remporter la course ! Les gagnants de la « Course Croisière Edhec Virtuelle » se partageront 6000 euros offerts par Many Players et Atomic Academic, et feront gagner à leur école des PC notebooks, offerts par Hewlett Packard.

Premiers succès :

Le 5 mars, cinq jours après son ouverture, le site edhec.virtualregatta.com enregistre déjà près de 6 000 inscrits.

Des partenaires prestigieux relaient l’opération : Cadres Online, Le Parisien Economie, RegionsJob.com, Studyrama, Viadeo… Nous bénéficions également de la participation exceptionnelle d’HP France qui dotera les lauréats de son dernier ordinateur portable « netbook » 2140 dédié au monde de l’Education.