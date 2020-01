La Picardie autrement.

Ici, la citoyenneté n’est pas un devoir, c’est un art de vivre. Sens du partage et de l’intérêt collectif oblige, les Picards se mettent en quatre pour rendre leur pays accessible… à Tous ! « Parce qu’ensemble, on peut faire bien plus que ce que l’on avait imaginé » Le Comité du Tourisme de Picardie propose de nouvelles consultables sur le site http://www.weekend-esprit-de-picardie.com . A titre d’exemple, voici quelques-unes de ces nouvelles offres….

Art et jardin chez le peintre Van Beek (notre photo)



49 € par personne en chambre double – 2 jours/1 nuit

Contacter le Comité régional du Tourisme de Picardie pour connaître les disponibilités

Les chambres d’hôtes et le jardin sont labellisés pour le handicap auditif

À découvrir

Poussez la porte de l’atelier: quelle explosion de couleurs et de lumières! André van Beek, peintre post-impressionniste, a posé son chevalet à saint-Paul et créé son jardin, source d’inspiration florale.

Ce séjour comprend:

– la nuit en chambre labellisée Tourisme & Handicap (handicap auditif)

– le petit déjeuner

– le dîner (hors boisson) en chambre d’hôtes

– l’entrée pour la visite libre du jardin du peintre André van Beek

Ce séjour ne comprend pas les boissons du repas en table d’hôtes

Séjour champs et fleurs de nos campagnes, en chambres d’hôtes 3 épis, à 10 minutes de Beauvais



Annie Frémaux vous ouvre sa Ferme des Trois Bouleaux, chambres d’hôtes 3 épis, à Montreuil sur Brêche. Au fil des saisons, partagez la vie des habitants et animaux de cette ferme pédagogique. Soyez curieux et gourmand lors du dîner familial en table d’hôtes. Puis profitez en visite libre du jardin du peintre André van Beek, symphonie de reflets et couleurs.

City Break à Amiens



36 € par pers. uniquemt les vend. sam. dim. – 2 jours/1 nuit

Contacter le Comité régional du Tourisme de Picardie pour connaître les disponibilités

tarif réduit spécial été sur votre chambre

offre valable les ven. sam. dim.

À découvrir



Après avoir déambulé dans la ville, faites une halte par le quartier Saint-Leu, c’est le quartier branché de la ville, un lieu où il fait bon s’installer en terrasse ou découvrir les spécialités picardes au cours d’un dîner sur les rives de la Somme… Prenant la place des teinturiers, meuniers, tisserands et autres tanneurs… les façades pimpantes accueillent bars, restaurants, antiquaires, bouquinistes et échoppes d’artisans où il fait bon flâner……

Ce séjour comprend :

– 1 nuit en chambre double

– le petit déjeuner sous forme de buffet continental

Ce séjour ne comprend pas le transport, les repas, les boissons, les assurances, les visites, la taxe de séjour.

Deux jours pour découvrir la capitale picarde… et son pittoresque quartier Saint-Leu, le coeur historique de la ville… et des soirées amiénoises !

Au cœur de la ville, l’hôtel est situé à quelques pas de la gare, de la Cathédrale, des hortillonnages et du vieux quartier Saint Leu. Cet établissement au charme citadin vous offre 69 chambres confortables et toutes équipées. A votre arrivée en chambre, vous pourrez également profiter du plateau de courtoisie mis à votre disposition (café, thé…). Le petit-déjeuner continental est servi sous forme de buffet dans la salle du restaurant. Vous apprécierez le bon rapport qualité/prix de cet hôtel moderne de bon standing.

Comité régional du Tourisme de Picardie

3, rue Vincent Auriol

CS 11116

80011 AMIENS Cedex 1

Tél : 03.22.22.34.05

Fax : 03.22.22.33.67

www.picardietourisme.com