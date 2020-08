La philosophie face au handicap : Un ouvrage qui questionne la différence

L’ouvrage “La philosophie face au handicap” propose de s’interroger sur la perception de la différence

Un ouvrage qui interroge sur ce qu’est le handicap et sur la manière dont chacun peut percevoir une « personne handicapée ». Pour trouver des réponses, l’auteur, Bertrand Quentin, propose de se rattacher à la philosophie face au handicap mais aussi à l’histoire et à la sociologie, en posant des questions à des experts de ces différents domaines et incitant chacun à réfléchir par lui-même.

« Qu’est-ce qu’un handicapé ? Celui qui rassure le badaud de sa normalité propre et de sa solide identité. Celui qui voudra dépasser le regard du badaud pourra se voir en miroir dans la personne en situation de handicap. Notre identité est un acquis plus fragile qu’il n’y paraît. Soyons donc ouverts à la fragilité qui est si proche de nous-mêmes. La personne handicapée ne fait que révéler objectivement une figure possible de l’étrangeté. Elle offre en même temps la possibilité pour chacun de nous de reconnaître la part d’étrangeté qui est la nôtre ».

À noter que Bertrand Quentin a reçu pour cet ouvrage le Prix Dagnan-Bouveret décerné par l’Académie des sciences morales et politiques en 2013.



« La philosophie face au handicap », Bertrand Quentin, Editions ERES.