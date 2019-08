La passagère handicapée débarquée du vol Paris-Nice saisit la Halde – AFP

DRAGUIGNAN (Var), 27 mars 2010 (AFP) – Une habitante de Fréjus, âgée de 38 ans et paraplégique depuis 19 ans après un accident de VTT, a annoncé samedi avoir saisi la Halde après avoir été “débarquée” le 21 mars d’un vol Paris-Nice sur la compagnie à bas prix EasyJet, au motif qu’elle n’avait pas d’accompagnateur. “J’avais enregistré normalement, je n’avais qu’un bagage à main et, pour mon embarquement dans l’avion de 13H45, j’ai bénéficié de l’assistance au sol jusqu’à ce que je sois installée. Jusque-là tout s’est déroulé comme d’habitude”, a expliqué à l’AFP Marie-Patricia Hoarau.

“Une fois tous les passagers installés, le steward est venu me dire: on ne peut pas vous accepter car vous n’avez pas d’accompagnateur. Un passager, commandant de bord à la British Airways, s’est proposé de remplir ce rôle et je pensais que tout était réglé. Sauf que le commandant de bord a annoncé au micro que le vol allait avoir du retard”, poursuit-elle.

Elle a alors été raccompagnée par l’assistance à l’intérieur de l’aéroport, jusqu’au comptoir d’easyJet, “sous les huées des autres passagers”. Un billet gratuit lui a été alloué pour le vol suivant de 14H20 et un passager a été sollicité pour l’accompagner jusqu’à Nice.

La jeune fille, qui n’a pas encore déposé de plainte, dit être une “habituée des vols pour Paris” où elle a de la famille.

“Comme toujours, je réserve mes vols sur internet et je prends bien la précaution d’indiquer que j’ai besoin d’assistance. Jusqu’à présent je n’ai jamais eu de problème. Là on m’a expliqué qu’un accompagnateur devait se déclarer en même temps que moi à l’enregistrement”, dit-elle.

A son retour à Fréjus, Marie-Patricia Hoarau a contacté plusieurs associations, dont l’Association des paralysés de France (APF), qui n’ont pas répondu. “Sur les conseils d’une amie”, elle a alors “décidé de médiatiser l’affaire”.

Depuis, elle a contacté la Halde et a rempli un dossier pour dénoncer les faits.

De son côté, EasyJet s’est dit dans un communiqué “sincèrement désolé des désagréments subis par cette passagère”, ajoutant: “nous comprenons l’émotion que cela suscite” même si “tout est finalement rentré dans l’ordre”.

“Cependant, la sécurité est la priorité d’EasyJet et la compagnie ne fait aucun compromis en la matière pour tous ses passagers”, a indiqué la compagnie.

“Notre réglementation est claire et chaque passager y souscrit lors de l’achat en ligne du billet”, a-t-elle affirmé, rappelant que “conformément à la réglementation européenne, une compagnie aérienne doit pouvoir évacuer un appareil en 90 secondes”, d’où la nécessaire présence d’un accompagnateur pour les passagers à mobilité réduite.

La compagnie se dit “ouverte pour s’entretenir de ce sujet avec M.

Dominique Bussereau”, le secrétaire d’Etat chargé des Transports, qui a demandé vendredi “des explications” à EasyJet sur cet incident.

