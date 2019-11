La parole est aux chercheurs

L’infirmité Motrice Cérébrale/Paralysie Cérébrale est la première cause de handicap moteur de l’enfant. En France, 125 000 personnes en sont atteintes et mille huit cent enfants qui naissent chaque année seront touchés. Donner la parole sur la recherche aux personnes concernées par l’IMC/PC, recueillir leurs attentes et les confronter aux progrès possibles afin de définir des orientations futures, telle a été la démarche innovante de l’étude prospective menée par la Fondation Motrice, fondation de recherche sur l’IMC/PC. C’est une occasion unique d’entendre la voix des personnes atteintes, de leurs familles, de ceux qui les soignent et les accompagnent, et des chercheurs qui travaillent sur ce handicap.

