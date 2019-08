La nouvelle version de Handi-cv.com

Depuis 2003, année de sa création, Handi-cv.com ne cesse de se développer. Désormais axé sur une mission de proximité, afin de permettre aux candidats handicapés de trouver l’emploi proche de chez eux, la nouvelle version reflète une dimension géographique. L’accès aux offres d’emploi se décline en 8 zones géographiques : Centre, Est, Ile-de-France, Méditerranée, Nord, Ouest, Rhône-Alpes et Sud-Ouest. En adoptant cette classification, Handi-cv.com simplifie également la navigation des offres et propose une série de filtres pour affiner sa recherche : localisation départementale, préfecture, niveau de formation, années d’expérience, etc. Enfin, une troisième famille de nouveautés explore un nouvel outil de recherche pour les recruteurs : les compétences des candidats, qu’ils auront préalablement cochés dans une liste prédéfinie. L’interface ainsi dépouillée, le site contribue toujours à raccourcir le chemin entre l’employeur et le travailleur handicapé.