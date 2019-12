La nouvelle édition du salon numérique Talents Handicap a lieu les 7 et 8 novembre

Après le succès qu’à connu Talents Handicap 06, une édition nationale aura lieu les 7 et 8 novembre 2013. Ne manquez pas ce RDV et inscrivez-vous dès maintenant sur: http://www.talents-handicap.com

Les chiffres du salon “Talents Handicap 06” :

Le salon “Talents Handicap 06”, soutenu par l’AGEFIPH, Le FIPHFP, L’ADAPT et Pôle emploi, a accueilli 5394 visiteurs uniques dont 25% des visiteurs sont venus de l’extérieur du 06, principalement de la Région Ile-de-France et de la Région PACA, confirmant la pertinence du salon pour élargir le « Sourcing » des candidats et faciliter leur mobilité géographique.

L’innovation et la pertinence de Talents Handicap :

Animés par une mission citoyenne, Talents Handicap sont des salons virtuels 3D innovants, qui visent à faciliter aux candidats la recherche d’emploi adapté, et contribuer ainsi à la réduction du taux de chômage des personnes handicapées, qui est plus de deux fois supérieur au taux de chômage global de la population. Ces salons dématérialisés font bénéficier les recruteurs Handi-engagés et les candidats en situation de Handicap d’un important gain de temps. Ils leur offrent des rencontres, des échanges interactifs temps réel et des communications de qualité, à distance sur Internet, sans se déplacer.

Après le succès qu’à connu Talents Handicap 06, une édition nationale aura lieu les 7 et 8 novembre 2013. Ne manquez pas ce RDV et inscrivez-vous dès maintenant sur: http://www.talents-handicap.com