La nouvelle boutique Bleu Ciel d’EDF d’Opéra : 1er exemple de boutique entièrement accessible à tous les publics à Paris

Valérie Létard, Secrétaire d’État au ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, et Henri Proglio, Président Directeur Général d’EDF, ont visité aujourd’hui la première boutique EDF entièrement accessible à Paris, 31 avenue de l’Opéra dans le 2ème arrondissement. EDF, qui fait de l’accessibilité de ses lieux d’accueil clientèle et de ses services une priorité dans le cadre de ses missions de service public, a depuis plusieurs années rendu ses 150 boutiques accessibles aux personnes àmobilité réduite.

Aujourd’hui, EDF va plus loin en développant un nouveau concept de boutiques, imaginé autour du « Design forAll » (ou « conception universelle ») et dont la boutique d’Opéra est le 1er exemple à Paris. Dans ce nouvelespace commercial, il n’est plus question de zones spécifiques dédiées, mais d’un ensemble accessible à chacun, quelle que soit sa situation (invalidité, temporaire ou permanente, encombrement d’une poussette,problème d’accès à une langue…), dans des conditions de confort optimales, grâce à

* l’ergonomie : un espace vaste (150 m2) et plat facilite la circulation des fauteuils roulants ou des poussettes, le mobilier est conçu pour être accessible assis comme debout

* les technologies de pointe installées :

– douches sonores (sorte de tunnels à son permettant aux non-voyants de profiter des informations délivrées par les films, sans gêner les personnes à proximité)

– balise audio-guide pour les personnes non-voyantes, une innovation en milieu commercial qui permet à tous de s’orienter naturellement et sans fléchage dès l’entrée dans la boutique

– boucle magnétique d’aide à l’écoute pour les malentendants

Pour Valérie Létard, « respecter les objectifs de la loi 11 février 2005 et faire en sorte que tous les établissements recevant du public soient accessibles avant 2015, nécessitent une mobilisation de tousles instants de tous les acteurs concernés car ce n’est pas en 2014 qu’il faudra se réveiller ». C’est d’ailleurs à cet effet que le ministère de l’Ecologie a demandé l’organisation des journées territoriales de l’accessibilité dans chaque département, l’occasion de mobiliser l’ensemble des acteurs, de dresser un constat, repérer de bonnes pratiques ».

A l’occasion de cette visite, Henri Proglio a déclaré : « Avec l’ouverture de ces nouvelles boutiques, entièrement accessibles et respectueuses de l’environnement, EDF réaffirme son engagement en faveur de la proximité avec l’ensemble de ses clients. Cela témoigne de la volonté de l’entreprise d’adapter sa relation commerciale de proximité à tous les publics en créant des lieux privilégiés d’information et de cohésion sociale. Ces boutiques constituent un lieu de haute technologie au plus près des clients et concrétisent la nouvelle relation à l’énergie que Bleu Ciel d’EDF propose : devenir acteurs de leurs choix énergétiques, en tant que consommateurs, voire producteurs d’énergie. »