La Navarre a ouvert une nouvelle route de randonnée 100% accessible et adaptée aux handicapés moteur !

L’agence réceptive Navarra Adentro a ouvert une nouvelle route de randonnée appelée « Navarra Sin Barreras » (La Navarre sans barrières). L’excursion a été spécialement

imaginée pour les personnes en fauteuil roulant, afin que le handicap ne soit pas un obstacle à la découverte de la région espagnole ! L’objectif premier est de permettre à tous les touristes de parcourir le cœur de la Navarre, une terre contrastée et encore méconnue.

Une relation entre les habitants de la région et les visiteurs est instaurée : les premiers content aux seconds leur histoire, leurs coutumes et leurs traditions ; les voyageurs découvrent ainsi la Navarre profonde et son mode de vie grâce à cette excursion qui parcourt toute la région. Selon les concepteurs de ce projet, il s’agit d’un véritable « Tourisme d’expérience et de sensation avec des personnes authentiques ». Un parfait résumé de l’esprit de Navarra Adentro ! Adaptée aux personnes handicapées, cette randonnée se déroule sur 3 ou 4 jours, en présence d’un guide accompagnant. Les visiteurs commencent leur périple depuis la capitale navarraise, Pampelune. Après une balade dans la vieille ville, ils poursuivent le voyage dans la Zone Moyenne et le joli village d’Olite, avant d’entrer dans la Ribera, tout au sud de la Navarre. L’occasion idéale de parcourir le surprenant désert des Bardenas Reales, de se promener sur la voie verte du Tarazonica, un sentier empruntant le tracé d’anciennes voies ferrées, ou encore de visiter la cathédrale de Santa Maria, dans la ville de Tudela.

A noter que les excursions de Navarra Adentro sont réalisées pour des groupes, des entreprises ou des particuliers, avec la possibilité pour chacun d’adapter la route souhaitée. Autre avantage de taille : des guides parlant français sont à disposition.

Pour plus d’information, cliquez ici (www.navarraadentro.com)