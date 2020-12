La Mutuelle Intégrance parraine les actions du musée du quai Branly en faveur des personnes handicapées

Listen to this article Listen to this article





Depuis sa création, le musée met en oeuvre une politique d’accessibilité active pour répondre aux besoins des visiteurs en situation de handicap moteur, visuel, auditif, mental ou psychique. L’une des vocations du musée du quai Branly est de bâtir une cité culturelle accessible à tous à travers l’aménagement de ses espaces, une grande diversité d’activités et des partenariats innovants. Transmettre les savoirs, quelle que soit la situation de handicap, et valoriser la mixité des publics sont des engagements forts qui assurent à chacun un accueil et une intégration à part entière aux activités du musée.

Inauguré en juin 2006, le musée du quai Branly s’attache à donner la pleine mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples. Situé en bord de Seine au pied de la tour Eiffel, le musée se veut un lieu de dialogue scientifique et artistique, carrefour d’échanges entre le public, les chercheurs, les étudiants ou encore les créateurs contemporains.

L’accessibilité à la Mutuelle Intégrance

Acteur incontournable du secteur du handicap et reconnue pour son expertise, la Mutuelle Intégrance affirme son engagement auprès des personnes handicapées, en apportant son soutien au musée du

quai Branly pour la réalisation de documentations en braille pour l’aide à la visite et l’amélioration de la « table d’orientation tactile à l’entrée du musée ». Dans cet esprit, l’accès à la culture s’inscrit parmi ses

missions essentielles. C’est donc tout naturellement que la Mutuelle Intégrance a répondu présente aux côtés du musée du quai Branly, en soutenant sa démarche pour une accessibilité du musée à tous les

visiteurs quelle que soit leur situation.

La Mutuelle Intégrance : depuis 30 ans au service des plus exposés Intégrance est issue de la volonté commune de personnes handicapées, de familles et de professionnels du secteur sanitaire et social qui ont souhaité créer une mutuelle apportant des solutions réellement adaptées à tous les besoins. Qu’ils relèvent du handicap, des affections de longue durée, de la dépendance, des maladies invalidantes ou tout simplement pour une couverture santé, nous proposons à nos adhérents des prestations innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance. Solidarité, éthique, engagement, humanisme, chacun contribue, par son adhésion, à la réussite de la mise en oeuvre de ces valeurs.

Plus d’infos : www.quaibranly.fr / www.integrance.fr

Soucieux de garantir l’égalité des droits et des chances et la participation citoyenne des personnes en situation de handicap, la Mutuelle Intégrance et le musée du quai Branly s’associent pour rendre la culture accessible à tous.

L’impression en braille de documents et brochures destinés au public en situation de handicap visuel

Depuis septembre 2010, le musée du quai Branly propose des documents en braille permettant d’élargir et de mieux mettre en valeur l’offre culturelle accessible du musée aux visiteurs en situation de handicap visuel. Cette initiative, soutenue par la Mutuelle Intégrance, permet d’éditer les documents suivants :

• les fiches de description des fac-similés d’oeuvres utilisés dans le cadre des visites tactiles proposées au public non-voyant ;

• le programme trimestriel des activités destinées au public non-voyant du Salon de lecture Jacques Kerchache ;

• les fiches de présentation des activités culturelles accessibles au public en situation de handicap visuel.

Elles servent de support au déroulement des activités au musée. Ces fiches peuvent être emportées par le public scolaire pour effectuer un travail complémentaire en classe. Deux projets du musée du quai Branly soutenus par la Mutuelle Intégrance à l’automne 2010

La rénovation d’une table tactile d’orientation

Le musée du quai Branly possède trois tables tactiles, une à l’entrée du jardin, une dans le hall d’accueil et une sur le plateau des collections. Ces tables tactiles en braille sont indispensables pour permettre au public non-voyant de se repérer dans le jardin et ses abords, mais également de découvrir l’architecture extérieure du bâtiment, et comprendre la répartition des différents espaces du musée.

Grâce au soutien de la Mutuelle Intégrance, l’amélioration de la table tactile située à l’entrée du jardin a pour but d’en faire un outil utilisable par tous. L’ajout de couleurs et d’informations en gros caractères

pourra servir de support pour les visites guidées comme pour les visites individuelles, aussi bien pour les personnes voyantes et mal voyantes que pour les personnes non voyantes.

La table tactile sera mise en place le jeudi 2 décembre

2010.