La Mutuelle Intégrance et le Groupe APICIL ouvrent une agence commune à Bordeaux

En octobre 2009, la MUTUELLE INTEGRANCE concluait un accord de partenariat avec MICILS la mutuelle du Groupe APICIL. Ce partenariat s’appuie sur des valeurs communes fortes : Humanisme et Solidarité. Au quotidien ces deux partenaires mettent en œuvre des actions concrètes en faveur du handicap. En ouvrant cette première agence commune, INTEGRANCE et APICIL affirment leur souhait de travailler ensemble en mutualisant leurs moyens et peuvent ainsi offrir à leurs adhérents respectifs un accueil encore plus plaisant et des services plus performants.

Chacun des partenaires garde sa propre autonomie, les équipes commerciales sont chacune rattachées à leur enseigne et proposent chacune leurs solutions adaptées.

Située dans le centre ville

entre le Grand Théâtre et la Place des Grands Hommes,

28 allées de Tourny,

la nouvelle agence est ouverte

du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Pour INTEGRANCE, des professionnels accueillent le public et conseillent les personnes sur les différentes garanties santé, solutions de prévoyance, d’épargne et d’assistance proposées par la mutuelle à destination des personnes handicapées, malades ou dépendantes et aux professionnels du secteur.

Pour le Groupe APICIL, les équipes proposent des solutions organisées autour de quatre pôles d’expertises qui sont la santé, la prévoyance, l’épargne, et la retraite. Tout en distribuant des solutions pour les particuliers, le groupe s’adresse principalement aux entreprises.

Des services spécifiques sont à la disposition des personnes handicapées : accessibilité des locaux, boucle magnétique pour les personnes malentendantes, documents en braille Intégrance pour les personnes aveugles et une borne Sésam-Vitale est en libre service à la disposition de tous.