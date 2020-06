La Mutuelle Intégrance au Congrès de l’UNAFTC les 26 et 27 mars 2010

L’AFTC 74 Haute-Savoie organise le congrès annuel de l’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Craniens (UNAFTC) qui aura lieu les 26 et 27 mars 2010 à Annecy. La Mutuelle Intégrance, partenaire de l’UNAFTC, sera présente pendant deux jours avec un stand sur lequel les conseillers d’Intégrance seront à la disposition des visiteurs afin de les informer sur les solutions proposées par la Mutuelle en matière de complémentaire santé.

Cet événement se décompose en deux temps et deux lieux :

>> Le Congrès : le vendredi 26 mars, sur le thème « Fratrie, Famille. Onde de choc de la cérébrolésion » à l’Impérial Palace Annecy.

Les tables rondes, interventions et débats débuteront ces journées avec la participation :

> du Docteur Anne LAURENT VANNIER, Présidente de France Traumatisme Crânien

> de Régine SCELLES, Professeur de psychopathologie

> de Chantal CLOT GRANGEAT, Psychologue clinicienne

Les thèmes abordés :

> « traumatisme crânien et liens fraternels »,

> « fratrie, autre regard » « paroles de frères et soeurs »,

> « que faites vous pour la fratrie » le témoignage d’Amélie,

> présentation du film « partage de vie et passerelles d’espoir »

> ainsi que des spectacles et animations par des personnes cérébro-lésées.

Les tables rondes, interventions et débats sont ouverts à tous

Renseignements auprès de l’UNAFTC

par mail : secretariat@traumacranien.org

par téléphone : 01 53 80 66 03 / 06 62 09 51 08

ou sur Internet : www.aftc-74.org

>> L’Assemblée Générale de l’association : le samedi 27 mars à la salle Eugène Verdun de Bonlieu. 20 mars 2010

L’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens existe depuis 1986, elle représente plus de 5 000 familles.

Il s’agit d’une association à but non lucratif rassemblant en son sein, des personnes morales (associations de familles de traumatisés crâniens, AFTC / établissements et services adhérents) et des personnes physiques.

Ses objectifs :

> Représenter les traumatisés crâniens, les cérébro-lésés et leurs Familles, défendre leurs intérêts et leurs droits ;

> Définir une politique générale spécifique en faveur des traumatisés crâniens et obtenir les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre (décrets, circulaires, crédits…) ;

> Impulser et coordonner des actions au niveau national et européen ;

> Fédérer les AFTC, les Établissements et Services, soutenir leur développement, favoriser la création de nouvelles associations et de nouveaux établissements et services spécifiques ;

> Développer les relations et partenariats avec les associations, les institutions, les professionnels, les fondations et les entreprises.

UNAFTC : www.traumacranien.org