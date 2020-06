La musicothérapie, thérapie d’activation dans la maladie d’Alzheimer

Le conférencier, Jean-Thierry Sibeud, musicothérapeute depuis 1996 en centre de santé mentale, exposera les champs d’application de la musicothérapie dans l’élaboration d’un protocole de soins individualisés à propos de la maladie d’Alzheimer. Cette application de la musicothérapie, de loin la plus prometteuse et pourtant méconnue, s’articule autour de la réceptivité musicale et de l’environnement sonore, passé et actuel, de chaque patient.

“Le désir d’élargir mon activité clinique repose sur la conviction que la musicothérapie est particulièrement recommandée aux personnes ne pouvant pas exprimer aisément leurs troubles par la parole. Dans ce cadre, on ne parlera pas de thérapie par la musique mais « d’activation émotionnelle. Chaque individu est unique. Le fil de son « histoire » s’inscrit dans un environnement affectif (couple / famille) et social (prise en compte de l’environnement professionnel).

J’ai pu observer que cette pathologie semait le « doute ». Lorsque la personne prend conscience que « quelque chose ne fonctionne plus ou … moins bien … », que ces lésions sont non seulement évolutives mais irréversibles, le « spectre médiatique » de la maladie d’Alzheimer va apparaître dans sa pensée. Dès lors, l’individu va s’enliser dans une dépréciation de lui-même pouvant aboutir à une dépression clinique.

Pour l’entourage les répercutions sont majeures. Qui est ce nouveau venu dans la famille… ? Dans son apparence, il ressemble à celui qu’on a connu mais, de par ses réactions « décalées »…ses absences réactionnelles … ce n’est plus le même…Que reste-t-il derrière ce regard ? »

