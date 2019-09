La Mission Actions Handicap du Groupe TF1 organise une Rencontre pour l’emploi dédiée aux personnes handicapées.

Cette journée, sur le thème de la découverte des métiers du groupe TF1 et de ses 35 filiales, a pour objectif de permettre aux candidats en situation de handicap de postuler sur les métiers du groupe, de rencontrer des recruteurs et de réaliser leur candidature en vidéo.

Cet événement aura lieu le Mardi 20 octobre 2009 au siège du Groupe TF1 de 10h à 17h.

Groupe TF1 – Atrium – 6 place Abel Gance à Boulogne Billancourt (92100).

Accès : Ligne 9 Arrêt Porte de St Cloud + marche ou RER C Arret Issy Val de Seine + Bus 186 Arrêt Abel Gance

Le groupe TF1 recrute toute l’année sur les postes suivants :

 Rédacteur-commentateur

 Journaliste reporter d’images

 Technicien d’exploitation

 Comptable

 Contrôleur de gestion

 Secrétaire-assistante

 Ingénieur Système

 Chef de projet informatique

 Gestionnaire paie

 Et aussi des stages sur les fonctions support (Bac+4/5)

Le groupe TF1 assure à tous ses collaborateurs un cadre souple et formateur, avec une vraie démarche d’intégration permettant leur épanouissement personnel et professionnel. Il propose ce jour là aux candidats de postuler à ses offres, de rencontrer des recruteurs et de créer gratuitement leur candidature en vidéo, accompagnés par des professionnels du recrutement qui font passer au candidat un entretien filmé de 1/2 minutes. (questions de l’interviewer / réponses du candidat)

Inscription des candidats par téléphone au n°indigo 0825 826 674 ou par mail à l’adresse TF1@jobinlive.fr Ou sur internet : http://www.missionhandicap.com/ewb_pages/f/forums-recrutement.php

Présence d’un Interprète LSF de 14H à 16H