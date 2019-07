La ministre s’intéresse aux Jeux paralympiques

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, et Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des sports, ont adressé leurs plus sincères et chaleureuses félicitations à Vincent Gauthier-Manuel pour sa médaille de bronze en ski alpin dans l’épreuve du slalom géant (debout). Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, le skieur de Prémanon a décroché la première médaille de la délégation tricolore lors de cette Xe édition des Jeux paralympiques d’hiver. Vincent Gauthier-Manuel avait déjà fini 5e de l’épreuve du slalom (debout) le 13 mars. Il participe aussi aix épreuves de descente (18 mars), de Super G (20 mars) et de Super combiné (21 mars).