La mère d’une handicapée occupe un collège pour demander l’ouverture d’une classe spécialisée

La mère d’une jeune handicapée moteur, accompagnée de parents d’élèves, occupe depuis mercredi soir une salle d’un collège de Thionville (Moselle) afin d’obtenir l’ouverture d’une classe spécialisée pour sa fille.

“Ma fille, âgée de 12 ans, est scolarisée dans une classe avec des élèves présentant des troubles cognitifs. Cela n’est pas adapté. On me dit qu’il n’y a pas de demande pour l’ouverture d’une classe pour troubles moteurs, mais les autorités font preuve de mauvaise foi”, a expliqué Marie Roy.

Le collectif va occuper une salle du collège La Milliaire “jour et nuit, en nous relayant, et jusqu’à ce que la Direction des services départementaux de l’Education nationale trouve une solution”, a précisé Mme Roy. Sa fille, handicapée du côté gauche, est actuellement en 5e, en partie en section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), l’autre partie dans une classe avec des élèves souffrant de troubles cognitifs.

Mme Roy affirme que la Maison départementale de la personne handicapée (MDPH) n’a pas enregistré sa demande de création d’une classe de type Ulis 4, une Unité localisée pour l’inclusion scolaire adaptée aux handicapés moteurs.

“Je ne suis pas toute seule dans ce cas, ils tuent les demandes des parents dans l’oeuf”, a-t-elle encore estimé. Selon elle, le directeur des services de l’Education nationale avait promis en mai par courrier de “programmer l’ouverture d’une Ulis 4 pour la rentrée 2012”. Pour sa part, la MDPH a indiqué à l’AFP que “pour la rentrée 2012, aucun autre élève n’a été recensé pour bénéficier d’une Ulis troubles moteurs”.

“Ce projet de scolarisation (d’enfants souffrant de troubles moteurs), suivi par un des 27 enseignants référents de l’Education nationale, est évalué positivement”, a ajouté l’institution. La Direction départementale des services de l’Education nationale n’a pas souhaité s’exprimer.

