La mer ne fait pas de différence, elle met en relief les compétences !

Bruno Jeanjean, record-man du tour du monde à la voile et Damien Séguin, champion paralympique et skippeur du bateau ESSEC – Hanploi.com vous donnent rendez-vous à Port Camargue, le 19 juillet, pour une rencontre autour de la voile et de l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Bruno Jeanjean vainqueur du Trophée Jules Vernes 2010 sur Groupama 3 et ancien du Tour de France à la Voile viendra saluer le projet ESSEC – HANPLOI.COM, lundi 19 juillet à 17h30 sur le village officiel du Tour de France à la Voile à Port Camargue. Une rencontre qui aura lieu sur le stand du partenaire du projet : ACCOR. Les deux régatiers au palmarès remarquables échangeront sur les valeurs communes d’hommes de la mer et de managers expérimentés. Savoirs-faire et savoirs-être, choix stratégiques et performances seront donc au cœur de cette rencontre d’exception.

ZOOM SUR BRUNO JEANJEAN

Directeur du Port de plaisance de Palavas les Flots, Bruno Jeanjean est un régatier professionnel, et un champion au palmarès impressionnant. Spécialiste du match racing (Champion du Monde en 1994 avec Bertrand Pacé), il a participé à trois reprises à la Coupe de l’America aux côtés de Marc Pajot : à bord de French Kiss en 1987, de Ville de Paris en 1992 et de Class America France 2 en 1996. Ayant embarqué successivement avec Loïck Peyron (2001-2002) et avec Lalou Roucayrol (2003), il est devenu Champion du Monde de Mumm 30 aux côtés d’Erik Maris avec qui il navigue régulièrement en Farr 40. En 2005, il intègre le Team Groupama en embarquant avec Franck Cammas. À partir de 2007 il rafle deux ans durant tous les grands prix au sein de la Dream Team du Groupama 2. A bord du Groupama 3 lors de la victorieuse tentative de record entre Miami et New York en 2007, Bruno est vainqueur du Trophée Jules Verne en mars 2010 qui établit le nouveau record du tour du monde à la voile à 48 jours 7 heures 44 minutes et 52 secondes.

LE PROJET ESSEC – HANPLOI.COM AU TOUR DE FRANCE A LA VOILE

Handicap et intégration : Avançons ensemble ! L’objectif du projet est de mettre en œuvre une campagne de sensibilisation d’envergure sur l’intégration des personnes handicapées dans l’enseignement supérieur et en entreprise. Le point d’orgue de cette action étant la participation d’un équipage étudiant au Tour de France à la Voile 2010. Damien Séguin a accepté d’être le skipper du bateau ESSEC – Hanploi.com sur le Tour de France à la Voile. En tant que champion paralympique à Athènes et à Pékin, nul doute qu’il mettra toute son énergie pour sensibiliser le long des côtes atlantiques et méditerranéennes jusqu’à La Seyne sur Mer.