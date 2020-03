La même passion du foot

Du 2 au 6 novembre prochain, la Halle Carpentier (Paris 13e), accueillera le deuxième Championnat du Monde de Foot Fauteuil, organisé par la Fédération Française Handisport. Parrainée par Emmanuel Petit, Champion du Monde en 98, cette compétition réunira les dix meilleures nations de la discipline venues conquérir le titre mondial. Les joueurs de l’équipe de France tenteront de prendre leur revanche sur les Etats-Unis, vainqueurs de la finale 2007 au Japon, face aux tricolores, vice-champions du Monde en titre.

Sous l’égide de la FIPFA (Fédération Internationale de Powerchair Football Association), ce mondial 2011 à Paris compte dix pays qualifiés : l’Australie, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, La Grande Bretagne, l’Irlande, le Japon, le Portugal, la Suisse et bien sûr la France.

Le Foot-Fauteuil Electrique (ou Powerchair Football) a rapidement trouvé sa place dans les pratiques handisport. Cette discipline, née en France il y a 18 ans, connaît aujourd’hui un succès grandissant aussi bien sportif que populaire. Ce succès répond à la demande d’un panel de sportifs en manque de terrains de jeu. En effet c’est le seul sport collectif accessible aux personnes utilisant un fauteuil électrique dans la vie quotidienne, il permet à tous ces sportifs atteints par un handicap « lourd » de vivre leur passion.

Un tirage au sort Prestigieux

Le 8 septembre, au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) Michel Platini, Président de l’UEFA et Emmanuel Petit, parrain de l’évènement, ont procédé au tirage au sort, en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. La composition des poules est la suivante :

Poule A : Etats-Unis, Japon, Angleterre, Suisse, Portugal

Poule B : France, Belgique, Irlande, Canada, Australie

4 jours de compétitions

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 2 novembre à 18h30 et sera suivie, à 19h45, du premier match de la compétition opposant la France à la Belgique.

Les matchs de poule auront lieu du 2 au 4 novembre et le titre de champion du monde sera décerné lors de la finale le dimanche 6 novembre à 15h.

Compositon de l’équipe de France :

Youcef AYAD ZEDDAM (Villeneuve d’Ascq)

Anthony BASTIEN (Lorient)

Jérôme DURAND (Atlanta)

Vincent LE QUELLENEC (Lorient)

Sylvain MALARD (Lorient)

Grégory NERON (Vaucresson)

Ludovic PAULOT (Vaucresson)

Brahim SEBIANE (PUC Chatenay-Malabry)

Le programme

Mercredi 2 novembre

18h30 : Cérémonie d’ouverture

19h 45 : Match France-Belgique

Jeudi 3 novembre

10h00 – 20h00 : Matchs de poules

Vendredi 4 novembre

10 h 00 -17h 00 : Matchs de poules // 19h30 : Demi-finales

Dimanche 6 novembre

09h 00 : Matchs de classement // 15h30 : Finale