La Médiathèque du Val d’Europe offre espace de travail spécifique dédié aux déficients visuels

Dessinée par les architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro, la Médiathèque du Val d’Europe a ouvert ses portes en 2007 en plein coeur du centre urbain, entre la gare RER de Serris et le pôle universitaire du Val d’Europe. Equipement fédérateur du réseau et équipement culturel de centralité à l’échelle de la Ville Nouvelle, la médiathèque du Val d’Europe s’adresse de par ses collections et ses modes de médiation à un public diversifié, et rayonne au-delà des limites géographiques du Val d’Europe.

L’accueil des personnes handicapées

La Médiathèque du Val d’Europe intègre un certain nombre de dispositifs d’aide aux personnes handicapées. Dès l’entrée du bâtiment, une borne sonore donne aux personnes mal et non-voyantes des indications sur les espaces et les services offerts. Dans le hall d’entrée, un plan multisensoriel (tactile et audio) permet une première appréhension des lieux. Dans les étages, des blocs multisensoriels KARTELBRAILLE relaient cette information. Les principales circulations, menant vers les banques d’accueil, les collections et les sorties de secours sont matérialisées au sol par des bandes de guidage podotactiles. Les escaliers sont équipés de bandes de vigilance.

Les commandes de l’ascenseur public sont gravées en braille et en relief et, une synthèse vocale informe les usagers sur les collections et services disponibles à chaque étage. Les portes de l’ensemble de la médiathèque sont pourvues d’étiquettes gravées en braille avec surimpression en grands caractères. Enfin, l’auditorium est équipé d’une boucle magnétique afin que les personnes disposant d’une prothèse auditive puissent suivre confortablement les spectacles.

Les services multimédia

La médiathèque du Val d’Europe propose un espace de travail spécifique dédié aux déficients visuels : la salle Louis Braille.

2 postes équipés :

– de Microsoft office

– d’un accès au catalogue

– du logiciel de reconnaissance vocale JAWS

– du logiciel d’agrandissement de caractères Zoomtext

– d’un clavier en grands caractères

– d’une plage de lecture en braille

– d’une imprimante braille

– d’un scanner

– d’un télé agrandisseur relié à un écran pour la lecture de documents imprimés.

Accès sur rendez-vous, renseignements au 01 60 43 66 28 ou handicap@valeurope-san.fr

Les médiathèques de Bailly-Romainvilliers et Magny le Hongre proposent dans les espaces publics un accès au catalogue des collections pour les personnes déficientes visuelles. (postes équipés du logiciel de reconnaissance vocale Jaws et du logiciel d’agrandissement de caractères Zoomtext.)

Les collections



Les médiathèques du Réseau intègrent dans leurs collections des livres sonores et des livres en grands caractères. Afin d’en faciliter leur repérage sur les rayonnages, ces documents sont équipés d’un étiquetage en Braille.

Consultation du Catalogue :



Le portail Internet du Réseau des Médiathèques respecte la norme WAI (Web Accessibility Initiative). Pour en savoir plus sur la norme WAI : http://handy.univ-lyon1.fr/access/index.html

Une interface spécifique permet également aux personnes déficientes visuelles d’interrogerle catalogue.