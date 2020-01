La mauvaise santé financière de l’hôpital public

Dans Etudes et résultats, la Dress publie une étude sur la situation financière des hôpitaux publics en 2006. Si en 2005, les produits étaient encore supérieurs aux charges, l’année 2006 a marqué un basculement avec un déficit global de 200 millions d’euros pour l’ensemble du secteur.

Au total, le nombre de Centres hospitaliers régionaux (Chr) en déficit est passé de 16 (2005) à 23 sur 30 en 2006. Pour les centres hospitaliers de moins grande taille, la tendance a été identique et la moitié étaient en déficit en 2006. Seuls les petits établissements et les centres hospitaliers spécialisés (CHS) s’en sortaient encore cette année-là. En 2006, les produits totaux des hôpitaux atteignaient pourtant 58 milliards d’euros, dont 36 % pour les seuls CHR. Pour ce qui est des dépenses, les charges de personnels pèsent le plus lourd : 68 % pour l’ensemble du secteur mais 80 % pour les centres hospitaliers spécialisés. Les charges à caractère médical variaient selon les établissement de 10 % pour les petits établissements et les CHS à 17 % pour les Chr.

