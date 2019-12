La Maison Victor Hugo enrichit son offre de visites accessibles

N’hésitez plus à venir découvrir en grandeur nature les moments clefs de la vie de Victor Hugo, ses sources d’inspiration et les œuvres les plus célèbres de ce grand écrivain et personnage politique.

Déjà labellisée Tourisme et Handicap en 2007 (handicap moteur), 2010 (handicap auditif) et 2012 (handicap intellectuel), la Maison Victor Hugo propose désormais des dispositifs dédiés aux personnes déficientes visuelles (services gratuits).

Elle présente ainsi :

– Une visite en audiodescription libre ou accompagnée

Un agent référent au handicap visuel accueille et accompagne tous les visiteurs individuels qui le désirent à la visite de l’appartement de Victor Hugo avec l’audiodescription. Plusieurs œuvres présentées dans les collections permanentes sont ainsi décrites précisément comme les portraits des membres de la famille : son père Léopold Hugo, sa mère Sophie Trébuchet, sa femme Adèle Hugo, Georges et Jeanne ses petits-enfants.

– Une visite tactile

Les visiteurs auront accès à certains meubles qui peuvent être touchés, pour une meilleure visualisation mentale : un coffre de voyage, un buffet composite, une table abattante, un écritoire ainsi que des panneaux décoratifs sculptés du salon chinois.

– Des supports thermo-gonflés

Certaines peintures et d’autres éléments trop éloignés ont aussi été reproduits en relief pour permettre une lisibilité tactile impeccable et une meilleure compréhension du lieu de vie de Victor Hugo.

Ces dispositifs s’ajoutent aux adaptations déjà mises en place :

– Visites en LSF et/ou lecture labiale, boucle magnétique, visioguide.

– Ascenseur desservant tous les étages du musée, accès facile à l’ensemble des expositions, à la billetterie, la librairie et aux toilettes.

– Personnel formé à l’accueil de personnes en situation de handicap mental.

Pour plus d’informations : http://maisonsvictorhugo.paris.fr/

Photo © Maisons de Victor Hugo – Roger-Viollet